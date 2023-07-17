ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ما علاقة التغذية وصحة الأمعاء بمناعة جسم الإنسان؟

ارشيفية
ارشيفية

تلعب الأمعاء دورًا رئيسيًا في هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية والحفاظ على المناعة والصحة العامة، لذلك فإن نوعية وتنوع البكتيريا الموجودة في الأمعاء تؤثر بشكل كبير على صحة الجسم بأكمله.

تعد صحة الأمعاء مسألة حاسمة في الحفاظ على الصحة العامة، فالأمعاء هي مسئولة عن الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، وتؤثر أيضًا على نظام المناعة للجسم، حيث تتأثر صحة ووظيفة الأمعاء بشكل كبير بنمط الغذاء الذي نتبعه، وفقًا لما ذكره موقع " uclahealth" الطبي.

النمط الغذائي وصحة الأمعاء:

يعتبر النمط الغذائي المتوازن والغني بالألياف والمغذيات الضرورية أساسًا في الحفاظ على صحة الأمعاء، حيث تحتاج الأمعاء إلى الألياف للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وضمان عملية الحركة المنتظمة للأمعاء. 

توجد الألياف في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، فعندما تتناول كمية كافية من الألياف، قد تساعد على تحسين صحة الأمعاء والوقاية من الأمراض المعوية مثل الإمساك والقولون العصبي.

علاوة على ذلك، يجب تجنب الأطعمة المعالجة والغنية بالدهون المشبعة والمحلية والسكريات المضافة، فهذه الأطعمة يمكن أن تؤثر سلبًا على التوازن البكتيري في الأمعاء وتزيد من خطر الإصابة بالالتهابات المعوية، بدلاً من ذلك، ينبغي التركيز على تناول الأطعمة الطازجة والطبيعية والغنية بالمغذيات.

تأثير صحة الأمعاء على المناعة والصحة العامة:

تلعب الأمعاء دورًا أساسيًا في دعم وتعزيز نظام المناعة للجسم، حيث تحتوي الأمعاء على تشكيلة معقدة من البكتيريا المفيدة المعروفة باسم البكتيريا النافعة، فهذه البكتيريا تساهم في حماية الأمعاء من البكتيريا الضارة والعدوى، إضافة إلى ذلك تؤثر الأمعاء أيضًا على إنتاج المواد الكيميائية المهمة لجهاز المناعة، مما يساعد في تنظيم الاستجابة المناعية وتقوية جهاز المناعة.

أوضح الخبراء أنه قد يتأثر صحة الأمعاء بعوامل مثل الإجهاد، وسوء التغذية، والمضادات الحيوية غير الضرورية، والعوامل البيئية، لذا من الضروري الاهتمام بتنظيم نمط الغذاء وتناول الأطعمة الصحية لدعم صحة الأمعاء وتعزيز المناعة والصحة العامة.

على الرغم من أن الرابطة بين التغذية وصحة الأمعاء وتأثيرها على المناعة والصحة العامة مثيرة للاهتمام، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة، فمن المهم تبني نمط غذائي صحي وغني بالألياف والمغذيات الضرورية وتجنب الأطعمة المعالجة والدهون المشبعة والسكريات المضافة. 

صحة الأمعاء النمط الغذائي وصحة الأمعاء تأثير صحة الأمعاء على المناعة الفواكه والخضروات القولون العصبي

الأكثر قراءة

ناجٍ يروى اللحظات الأخيرة فى حياة ضحايا حادث انهيار عقار حدائق القبة

ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك|ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأخيرة

اقترب| موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين

الكليات المطلوبة وموعد تقديم كلية الشرطة 2023 متخصصين

انقطاع التيار الكهربائى فى زفتي بالغربية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟