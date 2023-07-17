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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد وفيق يكشف عن الفنان الذى شعر برهبة الوقوف أمامه

أحمد وفيق
أحمد وفيق

قال الفنان أحمد وفيق، إن الممثل الوحيد الذي شعر برهبة الوقوف أمامه كان الفنان عادل إمام، ولكن بعد دقيقتين زالت الرهبة، مؤكدًا أن الفنان عادل إمام لم يوتره.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "60 دقيقة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الممثل لو استطاع أن يكون مهمومًا ببلده ويقدم أشياء تطور مجتمعه فـ “يابخته” بذلك، مشيرًا إلى أن الأعمال المبتذلة ممكن أن تجني أموالًا ولكنها تفسد أشياء أخرى لدى الجمهور.

وتابع، أن المواقف الكوميدية التي قدمها الفنان الراحل سميرغانم كانت عبارة عن مفاجآت على المسرح وتعامل معه وخرجت بمنتهى الجمال.

أحمد وفيق الممثل الوحيد رهبة الوقوف أمامه عادل امام سمير غانم

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