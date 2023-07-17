جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من اليونان علي رحلة خطوط طيران ايجين القادمة من أثينا اشتبه خالد عبدالعزيز رئيس الوردية ومحمود عبدالناصر مأمور الحركة في راكبة مصرية الجنسية.

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حنيش ومصطفى خشبة وجرجس ثابت مأموري الفحص بالأشعة فأفادوا بصحة الاشتباه .

وبالعرض علي متولى أحمد الرياش مدير إدارة الجمرك بالإنابة قام بتشكيل من محمود عبدالناصر وأحمد خليفة وأحمد حسنى مأمورى الحركة وخالد عبدالعزيز لتفتيش أمتعة الراكبة بحضور كريم صبحى ميخائيل مدير ادارة الوديعة وصالح محمد رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى وتامر عون الاحول بالأمن الجمركى فتبين وجود ٩٠ شريطًا بإجمالى ١٢٦٠ قرصًا من عقار Cytotec 200 Mcv التى تستخدم فى الإجهاض مخبأة بشكل مضغوط فى أكياس بلاستيكية سوداء اللون داخل جوارب تم إخفاؤها داخل أحذية بإحدى حقائب الراكبة.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ١٢٦ ألف جنيه .

قرر مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي .