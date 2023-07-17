رمضان عبدالمعز: الله يمسح تاريخك الأسود بحسنة عملتها لوجهه الكريم

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن الأخلاق تقوم وتزكى النفوس، وإن الله يأمر الأغنياء بزكاة النفوس وزكاة المال، ويأمر الفقراء بزكاة النفوس.

وأضاف عبدالمعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن زكاة المال تزكى النفوس، والأخلاق أيضًا تزكي وتنقى النفوس، وتجعل العبد عند ربه مرضيًا".

واستشهد بقول الله سبحانه وتعالى: "واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولًا نبيًا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيًا".

وأردف: "مكانتك عند الناس، تختلف وفقًا لمواقفك معهم، لو عملت حلو يطلعوك السماء، ولو عملت حاجة وحشة يمسح تاريخك الحلو كله، لكن الله كريم يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، يمسح تاريخك الأسود بحسنة عملتها لوجهه الكريم".

وتابع: "الأخلاق تقوم وتزكي النفوس، طول ما أنت تزكي النفس ربنا يرفع قدرك وذكرك حتى يوم القيامة، الناس صنفان، موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء، ناس ميتة وهي عايشة، وناس عايشة وهي ميتة، مثل السلف الصالحين الذين لا ينتهي ذكرهم من الحياة".