وكيل تعليم قنا يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة لطلاب مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حفل تخرج الدفعة الثالثة من طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والذي نظمته المدرسة بقاعة ميراج بمدينة قنا الجديدة في حضور النائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق والدكتور أحمد شورى عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والدكتور عماد أبوالقاسم عميد كلية التربية الرياضية والمهندس عبدالرحيم الزقيم نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والدكتور محمود أبو زيد نقيب المهندسين، والدكتور منتصر عبدالستار بكلية الهندسة وأحمد عبداللطيف مدير إدارة المدرسة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وأسر الطلاب وذويهم.

استهلت فقرات الاحتفالية بتلاوة ما تيسر من سورة الرحمن تلاها الطالب بلال نصر الدين، وعرض الطلاب فيلما توثيقيا عن الراحل عبدالحكيم الصغير المدير الأسبق للمدرسة؛ عرفانا بما غرسه في نفوس طلابه.

الفقرة الثالثة تحدث الطلاب فيها عن يومهم بالمدرسة، مؤكدين إخلاص وتفانى أعضاء هيئة التدريس، ذاكرين أن ذكريات القلق والرهبة المصاحبة للأيام الأولى بالمدرسة تحولت الآن إلى حنين واعتزاز وفخر.

أوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في كلمته بالاحتفالية، أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمثابة منارات علمية وتكنولوجية متميزة تؤهل خريجيها لاكتساب العديد من المهارات العملية والعلمية المطلوبة في الأجيال الجديدة، وتصنع منهم مبتكرين وعلماء وخبراء في مجالات التكنولوجيا المواكبة للتحول الرقمي المنشود.



وأضاف السيد، أن الاحتفالية التي تتزامن مع الاحتفالات الدينية بالعام الهجري الجديد والاحتفال الوطني بذكرى ثورة 23 يوليو تعزز لدى الطلاب الحرص على العلم والتميز، مستعينين على ذلك بالمثابرة والاجتهاد.

أعلن أحمد عبداللطيف مدير المدرسة في كلمته عن تفوق الطلاب وحصولهم على العديد من التكريمات والجوائز العلمية والرياضية خلال العام الدراسي الحالي، ومن بينها إحراز المركز التاسع على مستوى الجمهورية وتكريمهم من قبل وزير التربية والتعليم في مسابقة وزارة الدفاع ومشاركة أحمد خيري في منحة أفريكان ليدر بجنوب إفريقيا، وزياد الغنام أحد المشاركين في عرض رؤية مصر 2030 بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى حصول الدكتورة هالة يوسف معلمة الكيمياء بالمدرسة على منحة إشراف من هيئة شيفرون بجنوب إفريقيا، وحصول ندى أشرف على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الكانجارو.