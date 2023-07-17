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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الملا" يُسلم مهندسي قطاع البترول شهادات البرنامج التدريبي على نظم البرمجة الخطية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

سلم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عدد من مهندسي قطاع البترول شهادات إكمال المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي على نظم البرمجة الخطية  Linear Programming للموارد والأصول فى منظومة التكرير والتصنيع  بمصافي التكرير المصرية.

تسليم شهادات إكمال البرنامج التدريبي على نظم البرمجة الخطية

وأكد “الملا" على أهمية مشروعات التطوير والتحول الرقمى التى يتم تنفيذها فى قطاع البترول لربط كافة أطراف صناعة البترول فى مصر فى منظومة رقمية موحدة بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والأصول وتوفير البيانات بدقة وسرعة ودعم اتخاذ القرار وكفاءة العمليات.

وأشار وزير البترول، إلى أن مجال التكرير يعد الركيزة الأساسية لاستدامة تأمين احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية وأن جهود التحول الرقمى فى منظومة التكرير تهدف إلى توفير البيانات بدقة ودعم اتخاذ القرار وكفاءة العمليات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والأصول.

ولفت “الملا” إلى أن المشروع يتضمن 4 مراحل، من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف وزير البترول، أن تطبيق منظومة التحول الرقمى هو حلم يتحقق فى مصافى التكرير المصرية والتى كانت متقادمة وتم تطويرها واسترجاع أهميتها كأصول هامة فى صناعة البترول فى مصر، مشيرا إلى أن جهود كفاءة الطاقة والعمليات والتحول الرقمى وغيرها من برامج تطوير أنشطة القطاع ساهمت بقوة فى مواجهة التحديات التى تشهدها صناعة الطاقة فى العالم حاليا.

وأعرب الوزير عن تقديره لمجموعة الدارسين الذين أتموا البرنامج التدريبى بكفاءة ، مشيرا إلى أن برنامج تطوير وتحديث القطاع يعمل على الاستثمار فى تطوير مهارات ورفع كفاءة كوادر قطاع البترول الشابة واعدادهم لتولى المسئولية فى المستقبل.

حضر اللقاء كل من الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبى والمهندس هشام البكل رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول والكيميائي هشام فتحى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول والمهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول والكيميائي علاءالدين امين رئيس شركة الأسكندرية للبترول وديفيد ألكسندر نائب رئيس شركة هافرلى العالمية المتخصصة فى الحلول الرقمية.

واستمع الوزير إلى عرض توضيحى من المهندس محمد حسنين نائب رئيس هيئة البترول للتكرير وممثلى شركة هافرلى العالمية، التى أعدت البرنامج التدريبى لشباب المهندسين الذين تم اختيارهم من هيئة البترول وشركة إنبى وشركات القطاع العاملة فى مجال التكرير فى مصر والبالغ عددهم ٤٠ متدرب بهدف التدريب على إدارة وتشغيل مجموعة نظم البرمجة الخطية لربط كافة مصافى التكرير فى مصر فى منظومة رقمية موحدة لتكوين نموذج خاص بهيئة البترول يشمل الشركات العاملة فى مجال التكرير وخطوط الأنابيب وأساليب النقل المتاحة للوصول إلى الخطط الأنسب للعملية التشغيلية وتحديد ظروف التشغيل المثلى بما يساعد على زيادة انتاجية مصافى التكرير وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من امكانات وموارد التكرير فى مصر.

ياتي هذا فى اطار برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الرقمى فى كافة أوجه العمل البترولى   ضمن جهود الدولة للتحول الرقمى كأحد الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030.

المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي على نظم البرمجة الخطية نظم البرمجة الخطية قطاع البترول منظومة التكرير والتصنيع مصافي التكرير المصرية

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