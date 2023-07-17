ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مارجريت صاروفيم: التحالف الوطني تعاون لا تنافس لتنسيق الجهود وتعظيم الفائدة

مارجريت صاروفيم
مارجريت صاروفيم

قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية، إن المبدأ الرئيسي الذي تم التوقيع عليه في اتفاق العمل بالتحالف الوطني الذي بدأ في 22 مارس 2022 الماضي، هو أن يتم توحيد وتوثيق الجهود وتعاون لا تنافس وتوفير البيانات حتى لا يكون هناك تكرار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبرفضائية "إكسترا نيوز"، أن كل مؤسسة في التحالف لها خبراتها الميدانية الممتدة لسنوات طويلة ولها خططها، لافتة إلى أن التحالف الوطني يعزز من مجالات تخصص مؤسساته. 

قوافل "ستر وعافية" نموذج جيد للتخطيط والشمولية

وأشارت إلى أن قوافل "ستر وعافية"، نموذج جيد للتخطيط والشمولية في التخطيط المسبق والمؤسسات التي لها باع في الأمر تأخذ القيادة، مؤكدة أن النشاط يحتم من يقوم وليس صراع ولكنه تعاون لتنسيق الجهود ولتعظيم الفائدة.

مارجريت صاروفيم التحالف الوطني تعاون لا تنافس لتعظيم الفائدة قوافل ستر وعافية

مواد متعلقة

"المصريين الأحرار": التحالف الوطنى للعمل الأهلى وليد الجمهورية الجديدة لخدمة المواطنين

"القبطية الإنجيلية": التحالف الوطنى للعمل التنموى يخدم الأسر الأكثر احتياجًا

"القبطية الإنجيلية" عن التعاون مع التحالف الوطني: نعمل معًا بهدف تنسيق الجهود

جمال عبيد: قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى يضمن استمرارية العمل

نيفين الكاتب: التحالف الوطني للعمل الأهلي يُسهم في وصول المساعدات للجميع

مؤسسة الجارحى: إصدار قانون التحالف الوطنى يضمن استدامة أعمال وتمويل العمل الأهلى التنموى

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

أول تحرك من النيابة بشأن انهيار عقار بحدائق القبة

النيابة العامة تباشر التحقيقات فى واقعة انهيار عقار بحدائق القبة

مسئولون بحي حدائق القبة: العقار غير مرخص لتشييده قبل صدور قانون البناء

تفاصيل أقوال ضحايا عقار حدائق القبة المنهار

كشف لغز اختفاء نجل رجل أعمال ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟