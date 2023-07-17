مارجريت صاروفيم: التحالف الوطني تعاون لا تنافس لتنسيق الجهود وتعظيم الفائدة

قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية، إن المبدأ الرئيسي الذي تم التوقيع عليه في اتفاق العمل بالتحالف الوطني الذي بدأ في 22 مارس 2022 الماضي، هو أن يتم توحيد وتوثيق الجهود وتعاون لا تنافس وتوفير البيانات حتى لا يكون هناك تكرار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبرفضائية "إكسترا نيوز"، أن كل مؤسسة في التحالف لها خبراتها الميدانية الممتدة لسنوات طويلة ولها خططها، لافتة إلى أن التحالف الوطني يعزز من مجالات تخصص مؤسساته.

قوافل "ستر وعافية" نموذج جيد للتخطيط والشمولية

وأشارت إلى أن قوافل "ستر وعافية"، نموذج جيد للتخطيط والشمولية في التخطيط المسبق والمؤسسات التي لها باع في الأمر تأخذ القيادة، مؤكدة أن النشاط يحتم من يقوم وليس صراع ولكنه تعاون لتنسيق الجهود ولتعظيم الفائدة.