انخفاض أسعار الغاز الطبيعى لـ2.538 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، اليوم الاثنتين، لتسجيل 2.538 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما حققت في وقت سباق 2.543 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

انخفاض أسعار الغاز الطبيعي لـ2.538 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

وكشفت تقارير، عن أن سعر الغاز الطبيعي لا يزال في وضع ضعيف، على الرغم من الانخفاض في سعر الدولار الأمريكي الذي حفزته الأرقام المتشائمة لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين للولايات المتحدة.

وجاء تقرير المخزون الفعلي من وزارة الطاقة الأمريكية متماشيًا مع التوقعات ببناء مخزونان أصغر بمقدار 49 مليار قدم مكعب مقابل الزيادة السابقة البالغة 76 مليار قدم مكعب، مما يشير إلى ظروف طلب أقوى.

وفي المجموع، بلغت الإمدادات الأمريكية من الغاز الطبيعي 2.93 تريليون قدم مكعب، بزيادة 569 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي. كما أنها تزيد بمقدار 364 مليار قدم مكعب عن متوسط الخمس سنوات.