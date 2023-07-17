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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة طفل سقط من أعلى سيارة فى مركز المطرية

جثة طفل
جثة طفل

شهد مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، حادثًا أليمًا، إذ سقط طفل من سيارة متوقفة أمام منزله، أثناء لهوه أعلاها، مما أدى إلى وفاته عقب إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف حاد.

وقد انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المطرية المركزي بمحافظة الدقهلية تحت تحفظ النيابة العامة.

كان قد تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي بوصول الطفل "محمد .أ.ح.ا"، عمره 4 سنوات ومقيم طرف أسرته ببندر المطرية "جثة هامدة"، إدعاء سقوط من علو. 

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية إلى المستشفى وبالفحص وسؤال والديه 39 عامًا سائق، و" فاطمة .ا.م.أ"، 26 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بذات العنوان قررا حال لهو نجلهما أعلى سيارة ربع نقل خاصتهما متوقفة أمام المنزل سكنهما اختل توازنه وسقط أرضاً وارتطمت رأسه بالرصيف، مما أدى إلى وفاته في حينه ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك. 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة المطرية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

العرض على النيابة العامة المحضر اللازم سيارة ربع نقل سيارة إسعاف ضباط وحدة مباحث مباحث مركز شرطة المطرية مباحث مركز شرطة محافظة الدقهلية وحده مباحث

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