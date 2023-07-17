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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأورمان": قانون التحالف الوطنى لم يضع أى قيود رقابية على عمل الجمعيات

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي

قال محمد فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مكون من 30 مؤسسة واتحاد جمعيات، وأهميته تعود في توحيد قاعدة البيانات للوصول للأسر والأفراد الأكثر احتياجًا والوصول لأبعد نقطة في مصر، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك تنسيق على أعلى مستوى لتوزيع المساعدات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أهم ما يميز قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي هو الحرية؛ للانضمام للتحالف والحرية في الانسحاب منه أيضًا.

 قانون التحالف الوطني لم يضع أي قيود رقابية

وتابع، أن الأهم هو دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتحالف الوطني، مشيرًا إلى أن قانون التحالف الوطني لم يضع أي قيود رقابية على عمل الجمعيات فهي تتبع وزارة التضامن ومراقبة الجهاز الإداري، مؤكدًا أن التحالف أعطى رسمية وشرعية للتشاركية في تقديم الخدمات لأهالينا في جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن الجمعيات والمؤسسات المشاركة في التحالف، ستكون غطاء للمجتمع المدني في مصر وسط مساندة الجهات الرسمية للتحالف.

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