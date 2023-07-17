الأمم المتحدة تدين تعليق روسيا "اتفاق الحبوب"

أدانت الأمم المتحدة، الاثنين، قرار تعليق مشاركة روسيا في اتفاق تصدير الحبوب.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاثنين، إن قرار روسيا بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود "سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان".

وأضاف جوتيريش وفقا لما نقلته وكالة رويترز: أن هذه القرار يعني إنهاء اتفاق ذي صلة بين الأمم المتحدة وموسكو للمساعدة في تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

اتحاد الحبوب الروسي: مستمرون في مد عملائنا بالحبوب بأسعار تنافسية

وقال اتحاد الحبوب الروسي اليوم، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: استمرار إمداد عملائه بالحبوب بأسعار تنافسية بغض النظر عن إعلان انتهاء صفقة الحبوب.

وذكر الاتحاد الروسي: "نحن نقدر ثقة عملائنا ونعتزم مواصلة تزويدهم بالحبوب الروسية بأسعار تنافسية بغض النظر عن الوضع المحيط بصفقة الحبوب وسيتم الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية لمصدري الحبوب الروس".

أوكرانيا: يجب استمرار تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، ضرورة القيام بكل شيء ممكن حتى يستمر استخدام ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك وفق ما نقل سيرهي نيكيفوروف المتحدث باسمه.

وأوضح زيلينسكي على لسان نيكيفوروف أنه بعد قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، أنه يجب استمرار استخدام ممر البحر الأسود حتى بعد خروج روسيا قائلا "لسنا خائفين".

وتابع "تواصلت الشركات وأصحاب السفن معنا. قالوا إنهم مستعدون، إذا سمحت لهم أوكرانيا بالمغادرة، وواصلت تركيا السماح لهم بالمرور، فعندئذ سيكون الجميع على استعداد لمواصلة توريد الحبوب".

ودعا البيت الأبيض، الاثنين، روسيا للتراجع عن قرار تعليق مشاركتها باتفاق الحبوب فورا، وفقرويترز.

أضاف البيت الأبيض، عن تعليق روسيا مشاركتها باتفاق الحبوب سيضر الأمن الغذائي العالمي، كما انتقد مسؤولون غربيون قرار موسكو الانسحاب من الصفقة.

وغردت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، بأن الكتلة ""تعمل على ضمان الأمن الغذائي للفئات الضعيفة في العالم" في حين وصف وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا القرار بأنه "غير أخلاقي تمامًا.

كما أكد مندوب الصين بالأمم المتحدة أن بلاده تأمل في أن يتوصل أطراف اتفاق الحبوب لحل مناسب.