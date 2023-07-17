"70 ألف وظيفة خالية".. "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقات تعيين فى 5 وزارات

فى محاولة لمواجهة انخفاض أعداد العاملين بالدولة وسد العجز فى بعض التخصصات، بدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فتح باب التعيين والتعاقد فى عدد من الوزارات فى مقدمتها "التربية والتعليم، الصحة، الأوقاف، الموارد المائية والرى، الأوقاف".

وتتضمن الموازنة الحالية للعام المالى 2023/2024 تعيين ما لا يقل عن 70 ألف من المعلمين والأطباء وعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

ومن أبرز مسابقات التعيين المقرر الإعلان عنها تباعًا، مسابقة تعيين 30 ألف معلم بمدارس وزارة التربية والتعليم، و2000 وظيفة الأئمة والعمال بوزارة الأوقاف، و238 فى وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والرى، و272 فى وظائف وزارة النقل، بخلاف تعيين الأطباء وغيرهم من أصحاب الكوادر الخاصة.

يخضع التعيين فى الحكومة منذ إقرار قانون الخدمة المدنية، لإعلان مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث يتم إخضاع المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها لاختبارات مميكنة لقياس المهارات الأساسية والتخصصية، لضمان تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.

يشترط وفق قانون الخدمة المدنية الإعلان عن أي من الوظائف الشاغرة فى الجهاز الإدارى للدولة عبر بوابة الوظائف الحكومية، ليتاح التقديم لكل من تتوافر لديهم شروط شغل الوظائف المعلن عنها، كمرحلة أولى يعقبها خوض مسابقة إلكترونية مركزية تشمل أسئلة عامة وتخصصية، وإجراء مقابلة شخصية إن لزم الأمر فى بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاص.

ويلتزم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة معايير محددة ودقيقة للمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة حسبما نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، من حيث نتيجة الاختبار وسن المتقدم والمؤهل والتقدير، بالإضافة إلى سنة التخرج.