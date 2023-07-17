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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هل يروج محمد صلاح لفيلم البطة الصفرا قبل طرحه بالسينمات؟

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر النجم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي، ستوري عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” الرسمي، وظهر خلاله بصورته مع بطة صفرا.

وتفاعل الجمهور مع الصورة بإرسالها لمحمد عبدالرحمن بطل فيلم البطة الصفرا المقرر عرضه في أغسطس، متسائلين: هل يكون محمد صلاح ضمن مفاجآت الفيلم؟

فيلم البطة الصفرا من بطولة محمد عبدالرحمن وغادة عادل، صلاح عبدالله، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبوالروس، أحمد طلعت، الفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، إنتاج رامي السكري.

ويعتبر فيلم البطة الصفرا البطولة المطلقة الثالثة بعد فيلم الدعوة العامة والخطة العايمة، ويذكر أن محمد عبدالرحمن توتا يعرض له في السينمات حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع النجم كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

كان قد شارك النجم محمد عبدالرحمن في سباق رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل كشف مستعجل والـذي حقق نجاحًا على منصة  Watch it، كما قدم في موسم الرياض مسرحيتي سيدتي الجميلة وفرصة سعيدة، وحصد معهما ردود فعل إيجابية على المستوى النقدي والجماهيري، كما احتل فيلمه الخطة العايمة ترند مصر على منصة نتفليكس، كما احتل بأحدث أفلامه الدعوة عامة ترند منصة شاهد vip.

محمد صلاح محمد عبد الرحمن البطة الصفرا فيلم البطة الصفرا فيلم الدعوة العامة

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