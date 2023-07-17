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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 12.5 مليار دولار تدفقات استثمارية خلال 6 أشهر

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

حققت التدفقات الاستثمارية المباشرة لمصر نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام المالى 2022/2023، ليقفز إلى حدود 5.7 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 72% خلال عام واحد فقط.

ووفق تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حصلت "الدستور" على نسخة منه، ارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالى 2022/2023 إلى 3.3 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفعت صافى الاستثمارات المباشرة خلال الربع الثانى من عام 2022/2023 إلى 2.4 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم التدفقات الاستثمارية للداخل إلى حدود 12.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2022/2023 مقابل 9.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بينما بلغ حجم التدفقات للخارج -6.8 خلال النصف الأول من العام المالى 2022/2023 مقابل -6.4 خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، موضحًا أن صافى الاستثمارات المباشرة هى الفرق بين التدفقات الاستثمارية للداخل والتدفقات للخارج.

وجاءت الدول العربية فى المرتبة الأولى كأكبر مصدر لتدفق الاستثمارات للداخل بنحو 40%، بعدما ارتفعت إلى 5.8 مليار دولار، يليها الاتحاد الأوروبى بنحو 3.6، والمملكة المتحدة 1.1 مليار دولار ، والولايات المتحدة الأمريكية مليار دولار، وباقى دول العالم الأخرى 2.3 مليار دولار.

التدفقات الاستثمارية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاستثمارات الأجنبية المباشرة صافي الاستثمارات

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