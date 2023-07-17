محافظ أسوان: تكثيف الوعي نحو التفاعل الإيجابي مع القضية السكانية وتنظيم الأسرة

تستكمل أجهزة محافظة أسوان المختصة جهودها لتفعيل دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن.

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بأهمية تحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الجهات لإبراز ما يتم تنفيذه من جهود ملموسة وإنجازات متعددة فيما يتعلق بتنوع الأنشطة السكانية، والأدوار التى تقوم بها اللجان التنسيقية لتكثيف الوعى نحو التفاعل الإيجابى مع القضية السكانية وتنظيم الأسرة، فى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

وفى نفس السياق قامت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة بترأس الإجتماع الدورى للجنة التنسيقية للسكان بحضور مسئولى الجهات المختصة لمتابعة جهود الخطة التنفيذية للسكان.