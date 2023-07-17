مندوب الصين بالأمم المتحدة: نأمل أن يتوصل أطراف اتفاق الحبوب لحل مناسب

أكد مندوب الصين بالأمم المتحدة أن بلاده تأمل في أن يتوصل أطراف اتفاق الحبوب لحل مناسب.

وقال ديفيد ميليباند، المدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية "إن لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) تشعر بقلق بالغ إزاء انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود، ما يعرض مستقبل صادرات الحبوب في المنطقة للخطر حيث يشعر 349 مليون شخص بألم شديد جراء القرار.

أضاف ميليباند:"لجنة الإنقاذ الدولية تشعر بقلق عميق جراء انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود، ما يعرّض مستقبل صادرات الحبوب في المنطقة للخطر، ويواجه عملاء IRC الآثار المتتالية على أسعار الغذاء والطاقة لمدة 500 يوم من الحرب، وقد يؤدي انتهاء الاتفاقية إلى فرض فدية على الأمن الغذائي العالمي.

و"يتم استيراد قرابة 80% من الحبوب في شرق إفريقيا من روسيا وأوكرانيا مع وجود أكثر من 50 مليون شخص في جميع أنحاء شرق إفريقيا يواجهون الجوع عند مستويات الأزمات (IPC 3+) وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 40% هذا العام، أي تعطيل للإمدادات الغذائية العالمية في وقت تشتد الحاجة إليه يمكن أن jكون له عواقب وخيمة.

كما أن أكثر الفئات ضعفًا في العالم ستواجه أقسى عواقب انسحاب اليوم. بدون اتفاق الحبوب، يصبح الأمر أكثر إلحاحًا أن يتم تمويل خطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للبلدان المعرضة لخطر المجاعة بالكامل وأن يتم تنسيق الجهود العالمية لمنع المجاعة من خلال إعادة تنشيط الأمم المتحدة رفيعة المستوى. فرقة العمل المعنية بمنع المجاعة".