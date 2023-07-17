ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب الصين بالأمم المتحدة: نأمل أن يتوصل أطراف اتفاق الحبوب لحل مناسب

اتفاق الحبوب
اتفاق الحبوب

أكد مندوب الصين بالأمم المتحدة أن بلاده تأمل في أن يتوصل أطراف اتفاق الحبوب لحل مناسب.

وقال ديفيد ميليباند، المدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية "إن لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) تشعر بقلق بالغ إزاء انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود، ما يعرض مستقبل صادرات الحبوب في المنطقة للخطر حيث يشعر 349 مليون شخص بألم شديد جراء القرار. 

أضاف ميليباند:"لجنة الإنقاذ الدولية تشعر بقلق عميق جراء انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود، ما يعرّض مستقبل صادرات الحبوب في المنطقة للخطر، ويواجه عملاء IRC الآثار المتتالية على أسعار الغذاء والطاقة لمدة 500 يوم من الحرب، وقد يؤدي انتهاء الاتفاقية إلى فرض فدية على الأمن الغذائي العالمي.

و"يتم استيراد قرابة 80% من الحبوب في شرق إفريقيا من روسيا وأوكرانيا مع وجود أكثر من 50 مليون شخص في جميع أنحاء شرق إفريقيا يواجهون الجوع عند مستويات الأزمات (IPC 3+) وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 40% هذا العام، أي تعطيل للإمدادات الغذائية العالمية في وقت تشتد الحاجة إليه يمكن أن jكون له عواقب وخيمة.

كما أن أكثر الفئات ضعفًا في العالم ستواجه أقسى عواقب انسحاب اليوم. بدون اتفاق الحبوب، يصبح الأمر أكثر إلحاحًا أن يتم تمويل خطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للبلدان المعرضة لخطر المجاعة بالكامل وأن يتم تنسيق الجهود العالمية لمنع المجاعة من خلال إعادة تنشيط الأمم المتحدة رفيعة المستوى. فرقة العمل المعنية بمنع المجاعة".

الحبوب الصين مندوب روسيا تعليق

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 38

بمباركة الخطيب.. تفاصيل مفاوضات الأهلى للتعاقد مع ثنائى فيوتشر

النيابة تحجز مالك الطابق الأرضى فى عقار حدائق القبة المنهار

طلق نارى فى الصدر.. ننشر صور "عبدالرحمن" المقتول على يد جاره بكرداسة

قرارات وزير الصحة تنهي معاناة أهالي قنا.. وحقيقة مرض حمى الضنك

ذبحوه ورموه.. القصة الكاملة لمأساة ابن كفرالشيخ (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟