وزير الرياضة يشهد افتتاح ملتقى القادة للفكر والثقافة والوعى

شهد د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس افتتاح ملتقى القادة للفكر والثقافة والوعي تحت عنوان "رؤية الشباب وصناع القرار الاقتصادي"، والذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية وذلك اليوم الإثنين بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

وأكد وزير الشباب أن الوزارة لديها العديد من الخطط المستقبلية لتعزيز دور المنظمات والمؤسسات الشبابية في مصر، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وتعمل على تعزيز دورهم في المجتمع، وتعتبر المنظمات والمؤسسات غير الحكومية شريكًا مهمًا في تحقيق هذه الأهداف، وتنفيذ مشاريعها بنجاح.

وأشار صبحي إلى أن وزارة الشباب تحرص علي التعاون مع المنظمات والمؤسسات لتعزيز دورها لخدمة الشباب المصري، لذا تم إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تدعيم قدراتها وتمكينها من تحقيق أهدافها لخدمة المجتمع، وتعزيز دور الشباب في تنمية المجتمع وتحفيزهم على الابتكار والابداع، وإطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأثنى وزير الشباب على فكرة الملتقى والذي يأتي انطلاقًا من الرؤية التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى الدور الوطني الفاعل الذي تقوم به وزارة الشباب ومؤسسة القادة نحو الوصول إلى رؤية موحدة لأبناء الشعب المصري تجاه القضايا الملحة على الساحة.

ويتضمن الملتقى 3 جلسات، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان "صناعة القرار ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بناء الاقتصاد" يديرها كل من الدكتور محمد غيده استاذ ورئيس قسم علوم الحركة كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة والأمين العام لمؤسسة القادة، الدكتور أحمد الجيوشى فتوح موسى نائب وزير التربية والتعليم السابق وعضو الهيئة العليا للخبراء بمؤسسة القادة، منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد زكى الفقى، الباحث في الشئون الاقتصادية، مساعد رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة، الدكتورة وهاد سمير أحمد حافظ استاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقية وعضو الهيئة العليا بمؤسسة القادة.

تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان "رؤية الدولة لتمكين الشباب ادارة الموارد الاقتصادية والبشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، يحاضر فيها الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة، فيما تأتي الجلسة الثالثة بعنوان "التحول الرقمي ودور التكنولوجيا في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة"، يحاضر فيها الدكتور محمد محسن رمضان محاضر الجرائم الالكترونية والأمن السيبراني بالمعهد الأمني للتنمية البشرية بوزارة الداخلية ومستشار الهيئة العليا لتكنولوجيا المعلومات والامن السيبرانى بمؤسسة القادة، اللواء أحمد زغلول وكيل جهاز المخابرات الحربية الأسبق ورئيس اللجنة المركزية للأمن القومي بمؤسسة القادة، اللواء د.م حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة و الصناعة السابق ومساعد رئيس مجلس امناء مؤسسة القادة الدكتور طايع طه مستشار وزير التعليم العالي عضو الهيئة العليا لمؤسسة القادة، د. حسن الشطوي، عضو البرنامج الرئاسي نائب أمين عام مؤسسة القادة.