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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تسليم 1342 وحدة بمشروع “زهرة العاصمة” للعاملين بالعاصمة الإدارية (صور)

عمار مندور
عمار مندور

تابعت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشرف على مراكز المعلومات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الإثنين، أعمال تسليم وحدات  حي “زهرة العاصمة” للعاملين بالعاصمة الادارية الجديدة. 

وأشادت “نبيل” بدور الجهاز وخدمة العملاء  والمركز التكنولوجي  في تسهيل الإجراءات على العاملين بالدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة. 

من جانبه، أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه لليوم الحادي عشر على التوالي حيث تم تسليم محاضر وحدات 1342 وحدة بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة “زهرة العاصمة” ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 376 عمارة تضم 9024 وحدة سكنية ويشمل المشروع “3 مدارس و2 حضانة و2 مخبز و2 مراكز طبية و4 أسواق تجارية وملاعب ومساجد”.  

وشدد “مندور”على ضرورة تسهيل الإجراءات داخل مقر الجهاز، حيث تم توفير شباك بخدمة العملاء لنهو كافة الإجراءات من تقديم على المياه والكهرباء والغاز وتسليمهم محضر استلام الوحدة في نفس اليوم. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور عاصم الجزار بسرعة الانتهاء من تسليم وحدات للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تسليم حي الزهرة العاصمة الادارية خلال فترة وجيزة جدا وذلك وفقا لتعليمات السلطات التنفيذية بأهمية سرعة استلام وتسليم جميع الوحدات.

اجراءات المهندس عمار مندور بالعاصمة الإدارية على التوالي استلام

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