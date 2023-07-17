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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحجز مالك الطابق الأرضى فى عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة المنهار

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، حجز مالك الطابق الأرضي بالعقار المنهار في منطقة حدائق القبة الذي أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة آخرين؛ على ذمة تحريات المباحث، ولاستكمال التحقيقات.

كانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على مالك الطابق الأرضي بعقار حدائق القبة المنهار بسبب أعمال هدم في الحوائط التي يرجح أنها أحد أسباب الانهيار. 
وتبين أن انهيار عقار حدائق القبة والذى أسفر عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن، وقال المصدر إن العقار صادر له قرار ترميم كامل منذ 31 سنة وتحديدًا فى عام 1992 وألزمت مالكه بأعمال ترميم كاملة للعقار بسبب تآكل الجدران.
وارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 9 متوفين، فيما يبحث رجال الإنقاذ البرى عن مفقودين.
وأسفر الحادث عن وفاة كل من محمد.ع، 39 سنة، وشهد. إ، 41 سنة وكريمة. ا 25 سنة، وروجينا. م 4 سنوات، فاطمة. ع، 32 سنة، نسمة. ع، 26 سنة، وعلي. ج، عام واحد، كما أصيب كل من ياسين. م، 9 سنوات، وسارة. ح، واثنين آخرين، تم نقلهم لمستشفي الدمرداش لتلقى العلاج.
وتحفظ فريق من رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انهيار عقار حدائق القبة الذى أسفر عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن.

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