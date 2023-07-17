"البيت بقى كوم تراب".. القصة الكاملة لـ 9 ضحايا تحت الأنقاض بحدائق القبة

في تمام الساعة الرابعة فجرًا، سمع سكان عزبة مكاوي صوت ارتطام قوي ينبأ عن وقوع كارثة وباستكشاف الأمر لم يخيب ظنهم وكانت الحسرة عندما وجدوا عقار مكون من أربعة طوابق ركام وكوم من التراب على الأرض ويخلف عنه 9 ضحايا بخلاف المفقودين.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد انهيار عقار مكون من أربعة طوابق في شارع 8 متر، بعزبة مكاوي، في منطقة حدائق القبة.

انتقلت الاجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن هناك ضحايا ومفقودين تحت الانقاض، وبعمل قوات الإنقاذ والحماية المدنية.

تبين أن الحادث أسفر عن وفاة كلا من محمد.ع، 39 سنة، وشهد إ، 41 سنة، كريمة إبراهيم 25 سنة، روجينا محمد عبد الفتاح 4 سنوات، فاطمة ع، 32 سنة، نسمة ع، 26 سنة، وعلي. ج، عام واحد، كما أصيب كلا من ياسين م، 9 سنوات، وسارة. ح، تم نقلهم لمستشفي الدمرداش لتلقى العلاج.

معاينة العقار

تبين أن العقار مكون من أربعة طوابق بمنطقة حدائق القبة وتخديدًا في شارع عرضه 8 أمتار بمنطقة عزبة مكاوي، وتبين أنه انهار بسبب قدمه وتآكل الجدران، وأن العقار صادر له قرارات ترميم وإنذار بالإزالة موجه إلى مالك العقار ولكنه لم ينفذه.



كما كشفت النيابة عن محاولة أحد السكان إجراء صيانة لجدران شقته وهدم أخرى، مما تسبب في سقوط المنزل الذي يقطن فيه أكثر من 4 أسر .



كما تبين انهيار العقار بكامل طوابقه وتأثر ثلاثة عقارات مجاورة بشروخ وتصدعات في الحوائط.

أقوال الشهود : الانهيار تسبب في تدمير 3 منازل أخرى

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود الذين أكدوا أن العقار تسبب في تدمير ثلاثة بيوت بجواره ، وأن العقار المنهار يقع في شارع ٨ بعزبة مكاوي تسبب في تصدع وشروخ في عقارات مجاورة نتيجة سقوطه بالكامل وانهياره مرة واحدة.

كما تبين أن العزبة جميعها مبانيها قديمة وتحتاج لترميم وعمرها يزيد عن ٩٠ عامًا ، وأن الأمن أخلى العقارات المجاورة خوفًا من انهيارها نتيجة التصدعات التي تأثرت بها.

إن العقار قديم وصادر بشأنه قرار ترميم، منذ 1992 أي منذ 31 سنة ، ولكن ملاك العقار لم ينفذوه وكانوا لا يضعونه في أولوياتهم.

وتابع أحد الشهود من سكان المنطقة أن العقار يسكن به أربع أسر وجميعهم تحت الأنقاض والذين تم انتشالهم توفوا ما عدا سيدة واحدة وما زال أسفل العقار أطفال.

النيابة تقرر تشكيل لجنة هندسية

وكانت أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تشكيل لجنة هندسية من حي حدائق القبة ومحافظة القاهرة؛ لفحص أسباب انهيار العقار الذي تسبب في مصرع وإصابة 10 أشخاص.

وقررت النيابة ندب المعمل الجنائي لمعاينة المكان واعداد تقرير حول أسباب انهياره وتحديد قيمة الخسائر، ونقل جثث الضحايا لمشرحة مستشفى الدمرداش، كما تم نقل المصابين لإسعافهم.

النيابة الإدارية تحقق في الواقعة

وأمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار العقار، وكلف النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الثالث بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

