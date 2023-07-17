حسين الجسمى يطرح أحدث أغنياته "الوردة ارتاحت" (فيديو)

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أحدث أغنياته المنفردة عبر قناته الرسمية في موقع YouTube تحت عنوان "الوردة ارتاحت"، من أشعار الشيخ حمدان بن محمد، بعد مجموعة من الأغنيات الناجحة والمميزة، والتي حققت انتشارًا واسعًا بين الجمهور في الإمارات والوطن العربي، حيث يقول في مطلع الأغنية:

إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها

لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت

وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها

وأخاف المقام يطيح معها إذا طاحت

وجدد الجسمي تعاونه في أغنية "الوردة ارتاحت" مع ألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، ومن توزيع الموزع الموسيقي نور هاشم، وقام بعملية المكساج والماستر جاسم محمد.

عرضت الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، إلى جانب بث الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر والمنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

رابط أغنية "الوردة ارتاحت" من موقع YouTube: