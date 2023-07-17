النيابة الإدارية تجرى معاينة تصويرية لموقع عقار حدائق القبة المنهار

أجرت هيئة النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة- القسم الثالث، بناءً على تكليف المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينة تصويرية لموقع عقار حدائق القبة المنهار، والكائن بحارة "ناصر حوش" من شارع الخليج المصري التابع لحي حدائق القبة.

حيث انتقل فريق من النيابة، برئاسة المستشار حسام الطحاوي، مدير النيابة، وعضوية فريق من وكلاء النيابة ضم كلاً من الأستاذ محمد محمود، الأستاذة نورهان مخلوف، الأستاذة نجلاء عزمي، لموقع العقار المنهار.

وتبين من المعاينة أن العقار المنهار كان مكونًا من دور أرضي وأربعة أدوار بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية، وانهار بالكامل صباح اليوم الإثنين، الموافق ١٧/ ٧/ ٢٠٢٣، مخلفًا عددًا من الضحايا والمصابين، مع استمرار جهود الحماية المدنية باستكمال رفع الأنقاض.

وبمباشرة التحقيقات، قررت الأستاذة نسمة رجب، رئيس النيابة، تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط بصورة عاجلة؛ للوقوف على أسباب انهيار العقار، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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