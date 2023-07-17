تموين مطروح: ضبط 539 عبوة منشطات جنسية غير مسجلة ومحظور تداولها

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أنه طبقا لتعليمات المهندسة هند محمود مساعد مدير التموين بمطروح تم تنفيذ حملات تموينية بشكل مستمر خاصة في فترة الصيف والمرور على الأسواق لمتابعة الحالة التموينية وأسعار السلع و مدى توفرها و متابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع.



وأوضح البيان أن تمكن مفتشو إدارة تموين مطروح اليوم بالإشتراك مع قسم مباحث التموين من ضبط أحد المحلات يقوم بعرض وبيع منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بعدد 539 عبوة مختلفة الحجم والشكل.



وأضاف أن بلغت عدد المخالفات المحررة خلال حملة اليوم 17 مخالفة تموينية تضمنت عرض و بيع منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة و غير مصرح، إنتاج خبز بلدي ناق الوزن، إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن و الرغف المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ببعض المخابز البلدية، عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع” حيث تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة و المرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومنع احتكار السلع أو منع بيعها للمواطنين وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونا.