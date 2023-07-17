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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يوجه باستمرار اللقاءات المفتوحة بالوحدات المحلية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم، اللقاء المفتوح بالمواطنين، فى حضور التنفيذيين المختصين من رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القطاعات الخدمية والجهات ذات الصلة، وذلك استمراراً لسلسلة اللقاءات المباشرة التى يجريها الدكتور محمد هاني غنيم مع المواطنين، سواء اللقاءات التى تتم بديوان عام المحافظة أو دواوين الوحدات المحلية أو خلال الجولات الميدانية بالمراكز والمدن.

كلف محافظ بني سويف الشئون القانونية والتخطيط العمراني والوحدة المحلية باتخاذ ما يلزم لانهاء الإشكاليات القانونية الخاصة برخصة بناء لأحد المواطنين بزاوية المصلوب- مركز الواسطى، الذى قد التمس فى شكواه المساعدة فى إنهاء إجراءات الرخصة من خلال تذليل بعض العقبات التى حالت دون إنهائها فى الفترة السابقة

وشدد على سرعة عرض تقرير تفصيلى عما تم من إجراءات والموقف القانوني للرخصة، والعمل على تذليل كل المعوقات فى إطار القانون، والتواصل على المواطن لإبلاغه بالمستجدات والمطلوب استيفاؤه من إجراءات وأوراق.

وأثناء اللقاء شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار اللقاءات المفتوحة مع المواطنين بالوحدات المحلية والعمل الميداني المستمر للوقوف على مشكلات المواطنين عن قرب والعمل على حلها، وفى حالة المشكلات التى تكون ليس فى صلاحيات الوحدة يتم رفع الشكوى للإدارات المختصة والجهات ذات الصلة

كما وجه المحافظ وحدة الرصد الميدانى التى تقوم برصد مستوى الخدمات على مستوى المدن والقرى وقسم الرصد الإعلامى بتكثيف الجهود والتعامل السريع مع المشكلات من خلال رصدها وعرضها أولاً بأول على مدار الساعة، فضلاً عن تفعيل الخطوط الساخنة بديوان عام المحافظة والقطاعات الخدمية الحيوية

حضر الاجتماع حمادة راضى رئيس مركز ومدينة الواسطى مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومحمد سيد مدير الشئون القانونية والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني وعدد من التنفيذيين المعنيين.

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