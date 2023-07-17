حكومية 100%.. طلاب "مصر للتكنولوجيا الحيوية": أصبحنا مؤهلين لسوق العمل

يتساءل عدد كبير من طلاب خريجى الشهادة الإعدادية عن ما هي مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية، ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عنها.

هي مدرسة حكومية 100% من المدارس الفنية الحديثة مؤخرًا فى ظل إهتمام الدولة بالتعليم الفنى، والتقت «الدستور» مع خريجى تلك المدرسة والذين يستعدون الآن للالتحاق بالصف الأول الجامعى، إذ تعد الوحيدة فى التعليم الفنى التى كان منها 9 طلاب أوائل على مستوى الجمهورية بالتعليم الفنى.

تقول شهد أسامة فتحى، إنها كانت تخصص تكنولوجيا الصناعات الحيوية، مؤكدة خلال تصريحاتها أن الدراسة فى المدرسة عبارة عن المواد الثقافية وهي مواد الوزارة والمواد التخصصية مثل البيولوجيا الجزيئية والسلامة والصحة المهنية وتنمية المهارات.

وأضافت لـ الدستور: هذه المدرسة تعليم مزدوج وليس مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، لأن الدراسة من خلالها تكون داخل مصنع لذلك التطبيق العلمى والدراسة بها أسهل من أى نظام آخر.





أما الطالب أحمد رضا عبدالحفيظ خريج المدرسة وتخصص تكنولوجيا حيوية، أكد أن هذه المدرسة يوجد بها جزء عملي وجزء نظري، لافتا إلى أن الجزء النظري يكون عبارة عن مواد ثقافية ومواد تخصص والجزء العملي بيبقى عبارة عن تدريب في خطوط انتاج ومحطة مياة ومعامل جودة.

ولفت خلال تصريحاته، أن فى هذه المدرسة لا يلجأون نهائيًا للدروس الخصوصية لانها فى الأساس تعتمد على العملى لذلك يكتفون بشرح الاساتذة فى المدرسة، مؤكدًا أن اهتمام الدولة بالتعليم الفنى أصبح بارز ومتعدد التخصصات وهذا ما يجعل العديد يقع فى حيرة بعد أنتهاء الشهادة الإعدادية ولكن أغلب مدارس التعليم الفنى حاليًا تساعدك على إيجاد وظيفة بسهولة بعد التخرج لان المنهج فيها أصبح مرتبط بسوق العمل.

وفي ذات السياق، الطالب عبدالله السيد محمود، تخصص فنى تكنولوجيا حيوية، قال إن الدراسة فى التخصص الحيوى تنقسم إلى جزئين، دراسه نظري وعملى، مؤكدًَا أن العملى فيها يكون فيه تأهيل للمستقبل ويأخذون موضوعات حديثة مثل ريادة الأعمال وغيرها.

جدير بالذكر أن هذه المدرسة أول مدرسة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بنظام التعليم المزدوج في مجال صناعات التكنولوجيا الحيوية وتعمل بنظام مدرسة داخل مصنع للتعليم والتدريب المزدوج، ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات بنظام الساعات المعتمدة.