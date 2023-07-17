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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتحاد الأوروبي: خروج روسيا من اتفاق الحبوب أمر مثير للسخرية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أكد الاتحاد الأوروبي، خروج روسيا من اتفاق الحبوب أمر "مثير للسخرية، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز اليوم الاثنين.

وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، قرار روسيا بتعليق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بأنه "خطوة أنانية"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل لضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم ، عن تعليق اتفاق الحبوب اعتبارًا من الغد، مؤكدة أن روسيا ستعيد نظام منطقة خطرة بشكل مؤقت في شمال غرب البحر الأسود.

روسيا تسحب ضمانات سلامة الملاحة

ولفتت الخارجية الروسية، إلى أن روسيا تسحب ضمانات سلامة الملاحة، وتغلق الممر الإنساني البحري في البحر الأسود.

روسيا اتفاق الحبوب الاتحاد الأوروبي

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