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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي (فيديو)

التحالف الوطني
التحالف الوطني

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، تقريرًا يرصد إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

إنجازات التحالف الوطني: 

 

تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية.

 

قاعدة بيانات لـ 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا.

 

رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي.

 

الدخول في مشروعات مشتركة والتخطيط بشكل مسبق يضمن التكامل.

 

إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن.

 

مراجعة ميزانيات أعضائه من كافة الجهات الرقابية.

 

متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيهًا.

 

متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للأسرة 2000 جنيهًا.

 

دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية.

 

استقبال 5 ملايين مواطن في مستشفيات ومراكز طبية.

 

توفير 39.500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

إطلاق مبادرة "ازرع" لتحسين أحوال صغار الفلاحين.

 

إطلاق قوافل "ستر وعافية" التي تضم مجموعة متنوعة من الخدمات.

 

تشكيل غرفة عمليات لتلقي الشكاوى والتحرك السريع وقت الأزمات.

 

تنسيق مشترك مع الحكومة في كافة ملفات التنمية الشاملة.

 

دمج 250 ألف شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف.

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