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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"سور الأزبكية": خصومات إضافية تجذب رواد معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

سور الازبكية
سور الازبكية

شهد جناح سور الأزبكية بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته الثامنة عشرة إقبالا كبيرا من القراء وزوار المعرض.

وفي السياق، التقى "الدستور" ببائعي سور الأزبكية في معرض الإسكندرية للكتاب، حيث قال عاطف شعبان، مسؤول إحدى المكتبات: "نعمل في بيع وشراء الكتب القديمة، وهذا ما يجذب القراء لسور الأزبكية، لأنهم يستطيعون الحصول على أي مطبوعة بمقابل مادي بسيط يتناسب مع كافة الميزانيات المالية لزوار المعرض. فسور الأزبكية ما زال يتمسك بالأسعار القديمة، ولا يوجد قارئ لا يجد اهتماماته القرائية داخل مكتبات سور الأزبكية".

واصل أحمد الجنيدي، مسؤول أحد المكتبات، قائلاً إن سور الأزبكية إحدى الأجنحة الهامة في مختلف معارض الكتاب، ويبحث عنها القارئ لأنها تنجح في جمع الإصدارات القديمة التي لا تُطبع حديثًا من الكتب والروايات والموسوعات ومختلف المؤلفات القديمة متعددة اللغات العربية والأجنبية، وبأسعار بسيطة وعلى الرغم من ذلك، نعلن عن عروض إضافية لشراء 3 كتب بقيمة 50 جنيهًا على سبيل المثال، حتى يجد القارئ ما يُناسبه بخصومات تشجيعية.

وأضاف أن مقتنيات مكتبات سور الأزبكية هامة جدًا، ومؤلفاتها شاهدة على عصور اندثرت واقعيًا، لكنها ما زالت محفوظة بداخل الكتب والمؤلفات التي يتم الحصول عليها من مختلف المزادات، أو من المكتبات التي قررت تصفية أعمالها، أو من خلال المكتبات الخاصة لأشخاص رحلوا عن حياتنا.

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سور الأزبكية بائعو سور الازبكية تخفيضات الإسكندرية معرض الإسكندرية للكتاب مكتبة الاسكندرية

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