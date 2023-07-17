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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفيات خاصة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، سير وانتظام العمل داخل عدد من المستشفيات الخاصة (مستشفى عمر بن الخطاب وأفامينا والسليمان)، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع داخل المؤسسات الصحية بالمحافظة، رافقه خلال هذه الجولة المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ والدكتور أحمد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد.

وتابع محافظ بورسعيد انتظام تقديم الخدمة الطبية والصحية في المستشفيات المذكورة، كما تفقد الأقسام المختلفة للتأكد من كفاءة الأجهزة الطبية وتوافر كافة المستلزمات الطبية.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه سيتم وضع خطة عمل لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة لاستيفاء معايير الاعتماد والجودة والانضمام لمستشفيات التأمين الصحي الشامل،  كما وجه محافظ بورسعيد بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات، والرعاية الطبية والصحية داخل مستشفيات القطاع الخاص، والتي تتكامل مع مستشفيات التأمين الصحي الشامل،  بما يحقق منظومة صحية متطورة على أعلى مستوى، لافتًا لأهمية الاعتماد على النظم المتبعة في مجال الرقابة والجودة وتطبيقها في هذه المستشفيات.

وأكد محافظ  بورسعيد  أهمية دور المستشفيات الخاصة، في تقديم الرعاية الطبية والصحية الجيدة للمواطنين،  مشيرًا إلى أنه يتم تأهيل هذه المستشفيات لتصبح على أعلى مستوى، من أجل تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطن.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن القيادة  السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولًا،  ولا أحد يعمل منفردًا ونعمل جميعًا لتقديم خدمة مميزة للمواطن وأن هناك جهودًا متواصلة لتحقيق أفضل خدمات صحية لصالح المواطن.

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أجهزة الطبية استيفاء الاجهزة الطبية الأوضاع الخدمات الاستمرار

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