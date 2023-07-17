"القبطية الإنجيلية" عن التعاون مع التحالف الوطني: نعمل معًا بهدف تنسيق الجهود

قالت مارجريت صاروفيم رئيسة قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، ضمن المؤسسات المجتمعية المشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنها تشارك في التحالف منذ بداية عام ٢٠٢٢.

وأضافت: "نحن الهيئة القبطية الإنجيلية من الأعضاء المؤسسين للتحالف ضمن مجموعة من المؤسسات الأخرى الكبرى، وعندما حضرنا المناقشات اكتشفنا أن هناك تركيزًا كبيرًا على دور المجتمع المدني في مصر".

وأشارت إلى أن ذلك يؤكد فكرة التخصيص لعام ٢٠٢٢ بهدف توحيد وتنسيق الجهود بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال، ويعتبر ذلك تنوعًا شاملاً يخدم المواطن المصري، ويكبر من جهود كل مؤسسة على حدة.

وأوضحت أنه بدلاً من الوصول لفئة بسيطة بالجموع، نستطيع الوصول لعدد أكبر من المواطنين وفئات أكثر، وعلقت: "نعمل معًا بهدف تنسيق الجهود ويكون هناك نوع من الدقة وعدم التكرار للمتلقين للخدمة، حتى يستفيد الجميع ويتسنى الوصول للجميع".

وبخصوص مشاركتهم في التحالف، قالت: "قدمنا كمؤسسة الكثير، وبدأنا بالحماية المجتمعية ضمن التجارب البدائية خلال شهر رمضان لعام 2022، حيث شاركنا في توزيع السلال الغذائية، كما شاركنا في مبادرة وقوافل الستر والعافية، التي شاركت بها كافة المؤسسات وقدمت كل مؤسسة تخصصها، وبذلك تعتبر الخدمات المجتمعية قد قُدِّمَت بكافة التخصصات للمواطنين، وقدّمت الهيئة القبطية مبادرة "ازرع" التي تهدف إلى تنمية أحوال صغار المزارعين وتشجيعهم على اللعب دور رئيسي في زراعة المحاصيل الأساسية مثل القمح وفول الصويا، وتعمل المبادرة على تعليم المزارعين طرقًا جديدة ومبتكرة تساعدهم في زراعة الأرض، لتستطيع أن تنتج نتائج مرجوّة، كما تقوم بتقديم الدعم في التقاوي والأسمدة مع تنفيذ الدعم الفنّي والمدارس الحقلية".

وأكدت أنهم أطلقوا مراحل أكبر للمبادرة لزراعة مليون فدان من القمح للمساهمة في توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتم البدء في المرحلة الثانية منها وتتناول العمل مع 30 ألف مزارع صغير لزراعة 45 ألف فدان بمحاصيل استراتيجية.