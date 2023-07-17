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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أوقاف مطروح: تفعيل القوافل والأنشطة الدعوية والتثقيفية بالمناطق النائية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الإثنين، اجتماعاً بمديري الإدارات الفرعية بحضور الشيخ محمد محمود مصطفى، مدير الدعوة، والشيخ سامي عبيد، مدير شؤون الإدارات، والشيخ أنور بسيوني، مسؤول الثقافة، والشيخ تامر مصطفى، مسؤول المساجد الحكومية، والشيخ عماد صلاح، مسؤول شؤون القرآن الكريم.

وكلف الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، الشيخ محمد نصار مديراً لإدارة السلوم، والشيخ سعد موسى حكيم مديراً لبراني، والشيخ إسماعيل حسن إسماعيل مديراً للضبعة، والشيخ رضا البرلسي مديراً لإدارة شرق، والشيخ إبراهيم محفوظ مديراً لإدارة غرب، والشيخ سليمان مدني للعلمين.

وشدد وكيل أوقاف مطروح على أهمية أداء الأنشطة الثابتة والمتنقلة (الأسبوع الدعوي، والقوافل الدعوية)، وضرورة التوثيق بالتصوير والبث المباشر، ولن يتم صرف أي مستند إلا بتوثيق الأداء ورقيًا وإلكترونيًا نظرًا لتوجه الوزارة بالعاصمة الإدارية للتحول الرقمي.

وأشار إلى تفعيل القوافل والأنشطة الدعوية والتثقيفية في المناطق النائية بكل إدارة، مشدداً على تغطية المناطق الساحلية وتكثيف الأنشطة الدعوية وخطبة الجمعة، نظراً للاقبال على هذه المناطق في فصل الصيف.

وأكد على العمل الدؤوب والجاد مع هذا التحول الجديد في المديرية، مقدماً الشكر إلى مديري الإدارات على جهودهم الملحوظة، مطالباً بتكثيفها، ومهنئاً المشايخ الذين أُسنِدت إليهم حقيبة بعض الإدارات بمنصبهم الجديد، مبدياً لهم الدعم الكامل والتذليل لكل العقبات التي تواجههم.

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