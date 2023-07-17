ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يلتقى مسئولى شركة "انطلاق" لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، مسئولي شركة "انطلاق" لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك بحضور محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة "انطلاق"، وعمرو رزق، المدير العام لقطاع الاستشارات الحكومية بالشركة، وعبدالرحمن أيمن، المدير العام لقطاع سرعة الأعمال بالشركة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد اهتمام الدولة حاليًا بقطاع الشركات الناشئة وملف ريادة الأعمال، قائلًا: حرصت على عقد اجتماعي معكم اليوم في إطار دعم الدولة لرواد الأعمال، كما أن المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد اجتماعه الأخير في شهر مايو الماضي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان له توجيه مُهم في هذا الشأن. 

وأشار في هذا الصدد إلى قرار المجلس الأعلى للاستثمار بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وكذا تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص. 

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة "انطلاق" استراتيجية دعم ريادة الأعمال في مصر، التي أعدتها الشركة، حيث أكدوا أن فكرة "انطلاق" ظهرت بعد الاطلاع عن قرب على فرص النمو للشركات الناشئة المصرية خلال السنوات الـ5 الماضية، لذا تم العمل على زيادة تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم القدرات الشبابية من خلال الشركات الناشئة بوصفها مصدرًا أساسيًا للاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل. 

وأشاروا إلى أن بداية عمل "انطلاق" رسميًا كانت في فبراير 2023، بناءً على التوصيات الرئاسية في "منتدى شباب العالم"، مُؤكدين في هذا السياق أن إحدى توصيات المؤتمر في يناير 2022 تضمنت "تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسئولة مع التوسّع في إشراك القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في هذه المبادرة". 

كما تطرق مسئولو شركة "انطلاق" إلى أن مصر احتلت المركز الثاني على مستوى بلدان الشرق الأوسط من حيث عدد الجولات التمويلية للشركات الناشئة للعام 2022. 

وأوضح أن شركة "انطلاق" تستهدف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا جاذبًا لريادة الأعمال عن طريق دعم القطاعات التي يوجد بها العديد من فرص الاستثمار الواعدة التي تتسق مع "رؤية مصر 2030".

وأضافوا أن الشركة تعمل من خلال "مُسرّعة انطلاق لريادة الأعمال"، و"انطلاق للاستشارات"، و"مشاريع دعم ريادة الأعمال في مصر"، كما أن فريق الشركة يضم خبرات من شباب البرنامج الرئاسي في مجالات ريادة الأعمال والإعلام والعلاقات العامة والاستثمار والعلاقات الحكومية والاستشارات والتدريب والتطوير. 

وشرحوا أهداف مبادرة دعم ريادة الأعمال التي تتمثل في النهوض بقطاع ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وتحقيق التقارب بين رواد الأعمال وصُناع القرار، وتطوير وتوفير مصادر المعلومات والإحصاءات، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتسليط الضوء على قصص النجاح. 

كما تم شرح آليات عمل "مُسرّعة أعمال انطلاق"، وخطة مشاريع "انطلاق" الاستراتيجية على المديين القصير والمتوسط، وخطتها الإقليمية.  

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الاهتمام الكامل بإنشاء المنصة الخاصة بريادة الأعمال والشركات الناشئة، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار، مُشيرًا إلى أنه سيتم التعاون مع "انطلاق" في هذا الصدد، وموجهًا بسرعة عقد اجتماع حول هذا الشأن.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي السيسي رئيس الجمهورية الشركات الناشئة في مصر

الأكثر قراءة

"هو أنا لازم اتحبس كل يوم".. الأمن يتحفظ على مرتضى منصور فى المحكمة الاقتصادية

توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية للمتضررين من عقار حدائق القبة المنهار

قتل أمه وأخاه وأصاب زوج شقيقته.. تأجيل محاكمة مرتكب جريمة الهرم

وزارة العمل :"سلامتك تهمنا" تصل الإسكندرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 38

اللجنة الفنية: تضرر 3 عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»