محافظ سوهاج يكرم 16 فائزا في مسابقة "الأم المثالية والأب المثالي"

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، 16 من الأمهات والآباء الفائزين في مسابقة "الأم المثالية، والأب المثالي" للعاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية التابعة، ونظمتها المحافظة للعام الخامس على التوالي، من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، وإيمان بدري مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام .

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين من الأمهات والآباء، معربا عن شكره لكل أم مصرية، وأب مصري، ضحوا من أجل أبنائهم وأسرتهم، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، وما تقدمه للمجتمع والوطن.

وفازت 13 أم مثالية، و3 آباء مثاليين من إجمالي عدد 28 من المتقدمين للمسابقة، حيث كرم المحافظ الأمهات والآباء المثاليين، ومنحهم شهادات التكريم، ومبلغ مالي، تقديرا لما قدموه من عطاء وتضحيات، وحرص السيد المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الفائزين وأسرهم .

فيما أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الشئون الصحية بتوقيع الكشف الطبي وفحص 58 ألف و 783 مواطن ومواطنة بمختلف مدن وقرى المحافظة، ضمن فعاليات الحملة القومية " 100 يوم صحة "، والتي انطلقت 25 يونيو الماضي، وتهدف إلى تكثيف حملات مبادرة رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة "، ومنها " الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة، القضاء على فيروس سي لطلاب المدارس، فحص المقبلين على الزواج، علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لكبار السن " .



ومن جانبه أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الفرق الطبية للحملة انتشرت بالشوارع والميادين والمؤسسات الحكومية، والوحدات الصحية، مشيرا إلى فحص 21 ألف و800 مواطن من خلال مبادرة " الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "، وفحص 24 ألف سيدة من خلال مبادرتي "صحة الأم والجنين"، و مبادرة " صحة المرأة ".



وأضاف وكيل الوزارة أنه تم فحص 6 آلاف و 280 طفل ضمن مبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع بين حديثي الولادة، وفحص 6 آلاف و 49 مواطن ضمن مبادرة " فحص المقبلين على الزواج "، بالإضافة إلى فحص 471 من كبار السن ".