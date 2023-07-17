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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شكرى يجيب عن استفسار من النرويج حول تقييم مصر للأوضاع بالأراضى الفلسطينية المحتلة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

صرّح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، استعرض، بناء على استفسار من وزيرة خارجية النرويج، تقييم مصر للأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد "شكري" على ضرورة وقف حلقة العنف الدائرة، ووضع حد للاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن والقرى الفلسطينية، وأهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل تحقيق التهدئة وإعادة الأمل فى استئناف عملية السلام.. حسب تصريحات "أبوزيد".

وكان وزير الخارجية قد تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم، 17 يوليو الجاري، من وزيرة خارجية النرويج "أنيكين هويتفيلد"، تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، والمستجدات الخاصة بالأوضاع فى السودان والقضية الفلسطينية.

مصر النرويج العلاقات الثناثية العنف في فلسطين الاراضي الفلسطينية المحتلة

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