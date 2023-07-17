محافظ أسيوط يستعرض جهود تنفيذ المشروعات التنموية

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءاته مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل العمل على تلبية المطالب الجماهيرية ووضع الحلول العاجلة للمشاكل، فضلا عن متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية التي تقام بمختلف مراكز ومدن المحافظة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين ويأتي هذا في إطار التنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذ الشأن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

والتقى محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري كل من النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب اللواء يونس الجاحر والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب أحمد الشناوي والنائب أحمد عيد عبدالجواد والنائب الحسيني جلال والنائبة سناء السعيد والنائبة نشوى رائف أعضاء مجلس النواب في حضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم وممدوح حماد مدير مديرة التموين والدكتور أيمن منصور مدير عام التأمين الصحي لوسط الصعيد والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط وفيفي شوقي مدير مديرية الطرق ومحمد بشير مدير عام بالمكتب الفني بالمحافظة ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وأسامة أحمد محمد مدير وحدة مشروع الرصف ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية والمهندس أحمد صلاح مدير إدارة المشروعات وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المحافظ أن هناك تواصلًا مستمرًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لنقل وحل مشاكل أهالي المحافظة ومواجهتها بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذي والشعبي موجهًا باستمرار التنسيق والتكامل بين أعضاء السلطة التنفيذية وأعضاء البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان نيل رضاهم حيث تسعى الدولة جاهدة لتلبية رغبات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية الشاملة لهم.

وخلال اللقاءات المختلفة ناقش المحافظ مع النواب مطالب واحتياجات المواطنين بمختلف مدن وقرى المحافظة والمشكلات التي قد تواجههم أثناء الحصول على بعض الخدمات في القطاعات بجانب استعراض عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة ومنها مظومة النظافة وإزالة المخلفات ورصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع بكافة أنحاء المحافظة فضلا عن الاستمرار في اقامة المزيد من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق كما تناولت اللقاءات عرض عدد من القضايا التي تهم المواطنين في القطاعات التعليمية والصحية.

وتناول اللقاء أيضًا استعراض نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 فضلا عن متابعة معدلات الأداء بمشروعات المبادة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة المشروع لاقومي لتطوير القرى والتي يجري خلالها تنفيذ ما يقرب من 2000 مشروع في مختلف المجالات الخدمية في 149 قرية و894 تابع بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بتكلفة تصل إلى 44 مليار جنيه حتى الآن وتذليل العقبات للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة ووفقا للمواصفات ومعايير الجودة لتحقيق الهدف من المبادرة الرئاسية وهو تحقيق حلة الأجيال الحالية والقادمة في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة.

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