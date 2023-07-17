كولر يستعجل الأهلي للحصول على موعد نهائي للسوبر الإفريقي

طالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب التحرك بشكل سريع وضرورة استعجال الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الكاف لتحديد موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكشف مصدر مسئول أن طلب كولر جاء بهدف موضع خطة الإعداد للموسم الجديد على أن تكون محددة من حيث مشاركات الأحمر وخوض فترة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين والصفقات الجديدة.

وأضاف المصدر أن السويسري يرى أن تحديد موعد السوبر الإفريقي سيلعب دورًا رئيسيًا في تحديد فترة الراحة السلبية التي سيمنحها للاعبي فريقه الأساسين قبل نهاية أخر 3 مباريات للفريق أمام حرس الحدود وبيراميدز والمصري .

وكان مارسيل كولر قد ألمح في تصريحاته عقب لقاء المقاولون العرب والذي انتهي أمس برباعية أهداف مقابل هدف أنه ينتظر قرار من أجل تحديد موقفه من منح اللاعبين راحة سلبية قبل انطلاق فترة الإعداد الموسم الجديد.

وكانت مباراة السوبر الإفريقي كان محدد لها خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس قبل تعديل الموعد إلى مطلع سبتمبر بشكل مبدئي ولكن الأهلي ينتظر الموعد الرسمي لإبلاغ الجهاز الفني.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على المقاولون العرب 4/1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد المقاولون ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتقدم المارد الأحمرعلي ذئاب الجبل أولًا بهدف حمل توقيع أليو ديانج في الدقيقة 17 وتعادل للمقاولون جوزيف أوشايا برأسية في الدقيقة 24 قبل أن يسجل محمد شريف الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 52 ثم أضاف طاهر محمد طاهر الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 66 و88.

وبهذا الفوز رفع الفريق الأول بالنادي الأهلي رصيده إلى النقطة 81 معززًا فوزه بالدوري ويتجمد رصيد المقاولون عن النقطة 44.