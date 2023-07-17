“أبو زياد” ينجو من انهيار عقار حدائق القبة.. هذه حكايته

دقائق قليلة كانت كافية لينجو "أبو زياد" وأسرته من حادث انهيار عقار حدائق القبة، خرجت الأسرة قبل الانهيار بوقت قصير، ليقع الحادث المؤلم منهيًا حياة سكان العقار.

حكاية “أبو زياد” تناقلها شهود عيان، موضحين أن أبو زياد وأفراد أسرته خرجوا من العقار قبل انهياره بوقت قصير، ثم وقع الحادث، كما أن الرجل يعتاد على وضع سيارته أسفل العقار، لكن هذه المرة لم يفعل.

و تناقضت تصريحات الأهالي حول عدد الضحايا الذين تم استخراجهم حيث تراوحت الأرقام من ٨ إلى ١٢ شخص، لكنها أرقام ليست رسمية، بينما تحدث آخرون عن عدد الموجودين تحت الأنقاض، حيث ذكروا أن نحو ٥ أشخاص مازالوا مفقودين.

وأمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين جراء الحادث، وكلف حافظ الغدار المحلية " القسم الثالث" بسرعة مباشر التحقيقات.