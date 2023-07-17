"الفخراني" يستقبل رئيس القضاء العسكري ومدير إدارة الدعاوى

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم بمقر رئاسة الهيئة، اللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، واللواء ياسر ياقوت (مدير إدارة الدعاوى بهيئة القضاء العسكري) لتهنئة بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

وحضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، ونواب رئيس الهيئة:

المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة.

والمستشار أحمد فكري صالح الأمين العام للهيئة.

والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.

وتناول الطرفان أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والقضاء العسكري للدفاع عن الحق والمال العام للدولة المصرية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، كما اتفق الطرفان على عقد بروتوكولات تعاون في الفترة المقبلة في عدة مجالات، وقد أعرب اللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

ومن جانبه عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه اللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري على هذه التهنئة الرقيقة مؤكدًا على حسن التعاون البناء بين الهيئة وهيئة القضاء العسكري لما فيه صالح الوطن والشعب المصري العظيم.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.