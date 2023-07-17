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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"طلقة فى الرأس".. القبض على شاب تخلص من سائق توك توك بسبب خلافات مالية

القبض على شاب
القبض على شاب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على المتهم بقتل سائق توك توك بطلق نارى بالرأس وترك جثته بجوار أرض زراعية نطاق مركز أبوكبير، وتم التحفظ على السلاح المستخدم فى الواقعة.

 

وتبين قيام "محمد أ" 32 سنة سائق توك توك مقيم نطاق مركز أبوكبير، بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية على ثمن دراجة نارية "توك توك" اشتراها المجني عليه منه.

 

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزى بوصول، "أشرف ع م" 30 سنة سائق توك توك مقيم بندر أبوكبير، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتبين من التحريات الأولية، بلاغا من الأهالى بالعثور على شاب جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالرأس بالقرب من أرض زراعية  نطاق مركز ابوكبير، تم الدفع بسيارة من مرفق الإسعاف بالشرقية، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبوكبير المركزى، وتحرر عن  الواقعة المحضر رقم 11777 جنح مركز أبوكبير لسنة 2023، وتمت إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مديرية أمن الشرقية أرض زراعية مركز أبوكبير

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