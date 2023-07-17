في عيد ميلادها.. كل ماتريد معرفته عن طفولة الملكة كاميلا

في هذا اليوم من شهر يوليو من هذا العام ، تحتفل الملكة كاميلا بيوم مميز للغاية، إنه عيد ميلادها الأول كملكة للمملكة المتحدة و 14 مملكة أخرى من دول الكومنولث، والعائلة المالكة ستحرص بلا شك على جعل يوم صاحبة الجلالة يومًا مميزًا.

كانت الملكة قد مرت بالفعل بعام كامل من الاحتفالات، حيث توجت إلى جانب زوجها في تتويج الملك تشارلز محاطة بأصدقائها المقربين.

لذلك قد ترغب في قضاء عيد الميلاد هذا مسترخية مع كلاب الإنقاذ المحبوبة (التي كرمتها على ثوب التتويج ) أو كتابًا جيدًا لأنها تتحدث بصوت عالٍ عن حبها للقراءة.

كم عمر الملكة كاميلا؟

بلغت الملكة كاميلا 76 عامًا (17 يوليو)، نظرًا لكونها ولدت تحت علامة نجمة السرطان فإن كاميلا كما يقول المنجمون يمكن أن تظهر ميولًا للولاء والحماية والحدس والاهتمام.

ما هى غرفة المطالعة الخاصة بالملكة وما الذي تشتهر به الملكة؟

بعد عام حافل نتخيل أن صاحبة الجلالة لا تتطلع إلى أكثر من قطعة من الكعكة وكتاب جيد اليوم، فقد أقامت مؤسسة خيرية تعمل على توفير فرص لتقدير الأدب بين البالغين الأطفال

أين ولدت كاميلا ومن كان والداها؟

ولدت كاميلا في 17 يوليو 1947 في مستشفى كينجز كوليدج بلندن لوالدها بروس شاند وروزاليند كوبيت.

كانت والدتها روزاليند أرستقراطية، في عام 1939، حصلت روزاليند على لقب "المبتدأ لهذا العام".

توفيت روزاليند في عام 1994 عن عمر يناهز 72 عامًا بسبب هشاشة العظام، وقد ألهمت معركتها مع المرض كاميلا لاتخاذ الوقاية من المرض كإحدى مؤسساتها الخيرية الأساسية.

كان والد كاميلا بروس شاند ضابطًا في الجيش البريطاني خدم في فرنسا كجزء من قوة المشاة البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، أصبح فيما بعد تاجر نبيذ ، قبل وفاته في عام 2006.

من هم أشقاء الملكة كاميلا؟

كاميلا لديها شقيقان

شقيقتها سونيا أنابيل إليوت هي مصممة داخلية بريطانية وتاجرة تحف.

أنابيل هى والدة السياسي البريطاني المحافظ السير بن إليوت الذي شغل منصب الرئيس المشارك لحزب المحافظين.

توفي شقيق كاميلا مارك للأسف عن عمر يناهز 62 عامًا، كان مارك شاند كاتب سفر وناشطًا في مجال الحفاظ على البيئة كان يركز بشكل خاص على الأفيال، وتوفي بعد سقوطه وضرب رأسه خلال حفلة عام 2014.