"كأنك فى أوروبا".. "إكسترا نيوز" ترصد أجواء مدينة العلمين الجديدة

عرض برنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا تليفزيونيًا عن مدينة العلمين الجديدة مستعرضا أبرز آراء المواطنين هناك والأجواء الصيفية التي تتمتع بها.

وأعرب أحد المواطنين خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة، عن إعجابه الشديد بالمدينة، قائلًا: "هذه أول زيارة لي لمدينة العلمين، ولم أتوقع هذا المستوى والرقي، كنت دائما أذهب لشرم الشيخ والغردقة، لكن حقيقي فوجئت بالتقدم الكبير والتطور الحادث بمدينة العلمين".

وقالت أخرى: "انبهرت بالمكان والمناظر والمباني والمنشآت المتطورة، أشعر أنني في إحدى المناطق الأوروبية أو دبي، مدينة العلمين تمتاز بنظافة وجو وبحر رائع وغير مسبوق من قبل"، متابعة: "الفيو والجو حاجة كده خيال".

كما أكدت مواطنة أخرى، أنها الزيارة الأولى لها في مدينة العلمين الجديدة ولن تكون الأخيرة، إذ إنها انبهرت بالمدينة وحضارتها وتطورها، قائلة: "أنا كنت بعمل في مجال الطيران وسافرت بلدانا كثيرة وشاهدت مدنا كثيرة، وحقيقي مستوى مدينة العلمين عالي للغاية".