ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كأنك فى أوروبا".. "إكسترا نيوز" ترصد أجواء مدينة العلمين الجديدة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

عرض برنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا تليفزيونيًا عن مدينة العلمين الجديدة مستعرضا أبرز آراء المواطنين هناك والأجواء الصيفية التي تتمتع بها.

 

وأعرب أحد المواطنين خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة، عن إعجابه الشديد بالمدينة، قائلًا: "هذه أول زيارة لي لمدينة العلمين، ولم أتوقع هذا المستوى والرقي، كنت دائما أذهب لشرم الشيخ والغردقة، لكن حقيقي فوجئت بالتقدم الكبير والتطور الحادث بمدينة العلمين".

 

وقالت أخرى: "انبهرت بالمكان والمناظر والمباني والمنشآت المتطورة، أشعر أنني في إحدى المناطق الأوروبية أو دبي، مدينة العلمين تمتاز بنظافة وجو وبحر رائع وغير مسبوق من قبل"، متابعة: "الفيو والجو حاجة كده خيال".

كما أكدت مواطنة أخرى، أنها الزيارة الأولى لها في مدينة العلمين الجديدة ولن تكون الأخيرة، إذ إنها انبهرت بالمدينة وحضارتها وتطورها، قائلة: "أنا كنت بعمل في مجال الطيران وسافرت بلدانا كثيرة وشاهدت مدنا كثيرة، وحقيقي مستوى مدينة العلمين عالي للغاية".

أراء المواطنين الأجواء الصيفية العلمين الجديد شرم الشيخ والغردقة والأجواء الصيفية

الأكثر قراءة

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

موعد إعلان حركة تنقلات الشرطة 2023.. تصعيد العناصر الشابة في مختلف القطاعات

تحرك برلمانى عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

موعد نزول مرتبات شهر يوليو وأغسطس 2023 لموظفي القطاع الحكومي

كشف تفاصيل جديدة حول "عقار حدائق القبة" المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»