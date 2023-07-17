المشرف على ملف الاستثمار بأسوان: المانجو ستكون مصدرًا للدولار خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور حسن الشقطي، المشرف على ملف الاستثمار بمحافظة أسوان، إن محصول المانجو هذا الموسم في هذا العام قفز من 30 ألف فدان وتجاوز 40 ألف فدان، معقبًا: "زادت الكميات المنتجة من 100 ألف طن إلى أكثر من 160 ألف طن".

وأضاف الشقطي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن المحافظة لديها مزارع متخصصة للمانجو، فهي ليست الفاكهة التقليدية، إضافة إلى أنها ستكون مصدرًا للدولار خلال الفترة المقبلة.

ننفرد بالتواجد في السوقين المحلية والعالمية

وأكد أن المحافظة تتميز بالإثمار المبكر، وهو ما يميزها بتنافسية عالمية غير عادية، حيث ننفرد بالتواجد في السوقين المحلية والعالمية قبل غيرنا بكثير، وهذه الميزة يمكن استغلالها في رفع الإيرادات الدولارية في أسوان ومصر كلها.

وأوضح أن مهرجان المانجو في أسوان كرنفال يضاف للخريطة السياحية للمحافظة، مردفًا: "نحن محافظة سياحية من الطراز الأول".

ولفت المشرف على ملف الاستثمار بمحافظة أسوان، إلى أن المهرجان منصة للتسويق وملتقى للتشبيك بين التجار والمزارعين والمستوردين والمصنعين، حيث شهد اليوم الأول ورشة عمل حضرها أحد كبار المصنعين، حيث فوجئ المزارعون بأنه يريد التعاقد على 10 آلاف طن مانجو سنويا.