محافظ أسوان يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإقامة منطقة لوجستية لتصدير الخضروات والفاكهة

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توقيع مذكرة تفاهم لإقامة منطقة لوجستية خاصة بتصدير الخضروات والفاكهة، ومن أبرزها تصدير محصول المانجو إلى مدينة 6 أكتوبر، وتقديم خدمات الفرز والتعبئة والتغليف لهذه المنتجات وفقاً للأساليب الحديثة.

وقد قام بتوقيع المذكرة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس محمد طايل العضو المنتدب لإحدى الشركات الإستثمارية للصناعات الغذائية، وذلك من أجل تحقيق الإستثمار الأمثل للتسويق والترويج الجيد لمختلف المنتجات الزراعية التي تشتهر بها عاصمة الاقتصاد الإفريقى وحضر الدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادي للمحافظة.

- طفرة كبيرة فى فتح آفاق جديدة من الاستثمار

وقد أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن المرحلة الحالية تشهد طفرة كبيرة فى فتح آفاق جديدة من الاستثمار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام المستثمرين ورجال الأعمال وتذليل أى معوقات لجذب المشروعات الاستثمارية فى كافة المجالات.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تصدير أكثر من 10 ألاف طن من محصول المانجو خلال الموسم، وهو ما يساهم فى التسويق المتميز لهذا المنتج الهام لتحقيق الشهرة الواسعة له ، والوصول إلى أعلى "براند" فى الأسواق المحلية ، وأيضاً الدولية ، فضلاً عن المنتجات الأخرى من الخضروات والفاكهة حيث تنص مذكرة التفاهم على تجهيز وإدارة المنطقة اللوجستية بأحدث الأجهزة والمعدات والأساليب العلمية اللازمة للخدمات المختلفة بما يحقق المردود الإيجابى منها على الوجه الأكمل.

وفى سياق آخر شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توقيع اتفاق تنفيذ مشروع ومصنع متخصص على مستوى الصعيد لإنتاج المياه المعدنية بمنطقة الشلال بمساحة 10 ألاف م2، وباستثمارات ستصل إلى 100 مليون جنيه لإنتاج 40 ألف زجاجة مياه بأحجام مختلفة يومياً.

ووقع الاتفاق الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمستشار القانونى للشركة الاستثمارية المنفذة للمشروع، وستقوم بموجبه المحافظة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة والقانونية للبدء الفورى فى تنفيذ أول مشروع من نوعه لإنتاج المياه المعدنية بأسوان.