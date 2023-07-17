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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشهر معالم مرسى مطروح (فيديو جراف)

جريدة الدستور

تعد مدينة مرسى مطروح من أجمل المدن السياحية المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في غرب مصر، حيث تجذب الزائرين من المصريين والأجانب من مختلف دول العالم، للاستمتاع بالمزارات السياحية المتميزة والطبيعة الخلابة، وسط أجواء نقية بلا تلوث، في ظل حفاظ أهالي مطروح على طبيعتها البكر الفريدة.

واستعرضت فضائية «إكسترا نيوز» أشهر معالم مرسى مطروح على النحو التالي: 

_واحة سيوة وتعتبر منتجعا طبيعيا للاستشفاء. 

_منطقة كليوباترا وتقع شمال غرب المدينة بحوالي 8 كليو متراث. 

_شاطئ عجيبة وشاطئ الغرام وكهف الملح فى القرية البدوية. 

_معبد رمسيس الثانى على بعد 24 كلم جنوب مرسي مطروح. 

_منطقة جبل الموتى وتضم مقابر منحوتة فى الصخر. 

_متحف روميل وترجع أصوله إلى العصر اليونانى الرومانى. 

_مقابر الدفن الرمانية بمنطقة عجيبة. 

_متحف العلمين الحربي به أشهر الأسلحة التى استخدمتها دول المحور والحلفاء بالحرب العالمية الثانية. 

_متحف مطروح للآثار ويضم 10 آلاف قطعة أثرية لمختلف العصور.

أهالي مطروح اكسترانيوز البحر الأبيض المتوسط الاجانب العصر اليوناني الروماني الطبيعة الخلابة العصر اليوناني المزارات السياحية

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