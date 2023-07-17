محافظ الإسكندرية ومساعدي وزير العدل يفتتحون فرع توثيق السيارات بمجمع المحاكم

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، اليوم فرع توثيق السيارات، والذي يعد الأول من نوعه بالإسكندرية، بقاعة رقم ٢ بالدور الأول بمجمع محاكم الإسكندرية بالمنشية. وشهد الافتتاح المستشار تامر الخطيب، رئيس محكمة شرق الإسكندرية.

وأشار المحافظ إلى أن ما حدث في مكاتب الشهر العقاري من تطوير وربطها ببوابة مصر الرقمية، وزيادة عدد المكاتب، قضى تمامًا على التكدس وانتظار المواطنين أمام المكاتب لساعات طويلة، وأصبح بإمكان المواطن عمل توكيل أو توثيق أو أي إجراء خلال دقائق دون معاناة، وهذا ما يتفق مع التحول الرقمي الذي بدأت في تطبيقه الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

خلال الافتتاح، تفقد المحافظ والمستشارون أقسام الفرع واستفسروا عن مواعيد العمل فيه، والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في الرابعة عصرًا. كما ثمن الشريف ما تقدمه وزارة العدل من خدمات لتسهيل الإجراءات على المواطنين، ووجه الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل على جهوده الكبيرة التي تعبر عن إيمان الوزارة بأهمية تسهيل حياة المواطنين.

وأوضح الشريف أن مكتب توثيق سيارات الإسكندرية يختص بتوثيق المحررات الخاصة بالمركبات بأنواعها المختلفة، أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن فيها، ويقتصر اختصاص هذا الفرع على ما يتعلق بهذا النوع من التعامل.

وكان قد تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس، أعمال تطوير ساحة أبو العباس المرسي التي أطلق إشارة بدء تطويرها منذ مارس الماضي بتكلفة مبدئية قدرها 271 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 24 شهرًا، وذلك تفعيلًا لإستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين التاريخية في المحافظة.

وتابع محافظ الاسكندرية أعمال التطوير مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروع، وكذا المخطط التنفيذي المعد من قبل المرافق العامة والخدمية بشأن أعمال المشروع، كما وجه جميع الجهات التنفيذية بشركات المرافق بضرورة التنسيق الكامل مع القائمين على تنفيذ المشروع والشركة المنفذة بصفة مستمرة.

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