ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل": 3717 فرصة عمل في 40 شركة خاصة داخل 13 محافظة

حسن شحاتة، وزير العمل
حسن شحاتة، وزير العمل

أكدت وزارة العمل، تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 3717 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يوليو 2023 الجاري.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن فرص العمل الجديدة، متوفرة في 13 محافظة، هي : القاهرة ، والشرقية ، والقليوبية ، وبورسعيد ، والسويس ، والدقهلية ، والغربية ، والفيوم ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، وسوهاج ،وأسيوط،والإسكندرية .. وفي التخصصات: أخصائي تمويل ،ومعلمين قرآن ورياضيات ولغة إنجليزية ورياضيات ورياض أطفال، وخدمة عملاء، مسئول ائتمان، ومدير مطعم ، ومساعد مدير مطعم ، وعمال مخازن ، وطباخين ، وعضو فريق، وباريستا ، ومندوب مبيعات ، ومشرفين إنتاج ، وأفراد أمن ، و مشرفين إستقبال ، وأفراد أمن ، وكافة أعمال الفندقة ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وبحسب البيان، تم نشر مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لإستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

وكان وزير العمل حسن شحاتة، وجه جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر هذه فرص، وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

البحر الأحمر وجنوب سيناء التأمين الصحي والاجتماعي التأمين الصحي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها

ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 7 متوفين

ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: رؤية مستدامة لتنمية المجتمع

وصول مساعد وزير العدل لمجمع محاكم الإسكندرية لافتتاح فرع توثيق الشهر العقارى

وزير النقل يتفقد استكمال تطوير ميناء السخنة ويتابع اللمسات النهائية لمحطة حاويات "هاتشيسون"

استبعاد أوزباكستانيين لأسباب تتعلق بالصالح العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال