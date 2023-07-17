"العمل": 3717 فرصة عمل في 40 شركة خاصة داخل 13 محافظة

أكدت وزارة العمل، تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 3717 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يوليو 2023 الجاري.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن فرص العمل الجديدة، متوفرة في 13 محافظة، هي : القاهرة ، والشرقية ، والقليوبية ، وبورسعيد ، والسويس ، والدقهلية ، والغربية ، والفيوم ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، وسوهاج ،وأسيوط،والإسكندرية .. وفي التخصصات: أخصائي تمويل ،ومعلمين قرآن ورياضيات ولغة إنجليزية ورياضيات ورياض أطفال، وخدمة عملاء، مسئول ائتمان، ومدير مطعم ، ومساعد مدير مطعم ، وعمال مخازن ، وطباخين ، وعضو فريق، وباريستا ، ومندوب مبيعات ، ومشرفين إنتاج ، وأفراد أمن ، و مشرفين إستقبال ، وأفراد أمن ، وكافة أعمال الفندقة ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وبحسب البيان، تم نشر مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لإستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

وكان وزير العمل حسن شحاتة، وجه جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر هذه فرص، وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.