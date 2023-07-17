ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هدفنا تمكين المرأة.. مدير مؤسسة كير يتحدث عن مشاركتهم في التحالف الوطني للعمل الأهلي

حازم فهمي
حازم فهمي

تعمل مؤسسة كير للتنمية على تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر. تشترك المؤسسة في التحالف الوطني للعمل الأهلي، وهي شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العمل الإنساني وتقديم المساعدات اللازمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البلد. في هذا التقرير، نتناول بالتفصيل المشاركة المثمرة لمؤسسة كير في التحالف الوطني للعمل الأهلي والخطط المستقبلية للمؤسسة.

الانضمام إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي

منذ عام ونصف، انضمت مؤسسة كير للتنمية إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي. كانت هذه الخطوة حاسمة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا وتفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر. تواجه البلاد طلبات ملحة للمساعدة الإنسانية، وقد رأت مؤسسة كير في الانضمام إلى التحالف فرصة لتوسيع دائرة تعاونها والاستفادة من خبرات وموارد المؤسسات الأخرى في التحالف.

التدريب والتطوير

على الرغم من أن المساعدات الإنسانية ليست مجال اختصاص مؤسسة كير، إلا أنها رأت في الانضمام إلى التحالف فرصة لتعلم جوانب جديدة في تقديم المساعدات المالية والغذائية. بحسب الدكتور حازم فهمي رئيس المؤسسة.

يضيف "فهمي" لـ"الدستور": في الفترة المقبلة، تعمل المؤسسة على تطوير برامج تدريبية للشباب وتوفير فرص عمل لهم في المؤسسات الأعضاء بالتحالف. يتم تدريب الشباب وتشبيكهم مع المؤسسات التي تبحث عن موظفين، حتى وإن لم يتم تعيينهم بشكل دائم. فالتدريب يعتبر فرصة قيمة لبناء قدراتهم وزيادة فرص توظيفهم في المستقبل.

دمج السيدات في سلاسل الإنتاج

تعمل مؤسسة كير أيضًا على دمج السيدات في سلاسل الإنتاج الخاصة بالبطاطس والتعاون مع شركات معروفة في هذا المجال. يتلقى السيدات التدريبات والمساعدات اللازمة لتطوير مهاراتهن وزيادة فرصهن الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم تدريبات على تجفيف الطماطم، حيث يتم استخدامها في صناعة الصلصات المجففة وتصديرها. بحسب تصريحات رئيس مؤسسة "كير".

التعاون المشترك لتنمية المجتمعات المحلية

في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة كير ووزارة التضامن الاجتماعي وهيئة كير الدولية بمصر، تم توقيع مذكرة تفاهم لاستهداف تنمية المجتمعات المحلية. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال تنفيذ برامج التنمية المستدامة وتحسين ظروف الحياة للأفراد المحتاجين. يعكس هذا التعاون الجهود المشتركة للأطراف الثلاثة في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات المحلية في مصر.

تعد مشاركة مؤسسة كير في التحالف الوطني للعمل الأهلي فرصة قيمة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة في مصر. من خلال الاستفادة من خبرات وموارد التحالف، تستمر المؤسسة في تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية. يعكس هذا التعاون التزام مؤسسة كير بدعم المجتمعات المحلية وتحسين جودة حياة الأفراد المحتاجين.

الأزمة الاقتصادية الاجتماعي استهداف أزمة الاقتصاد استهدا التد التزام التحالف الوطني للعمل التحالف الوطن

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها

ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 7 متوفين

ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: رؤية مستدامة لتنمية المجتمع

استبعاد أوزباكستانيين لأسباب تتعلق بالصالح العام

وصول مساعد وزير العدل لمجمع محاكم الإسكندرية لافتتاح فرع توثيق الشهر العقارى

وزير النقل يتفقد استكمال تطوير ميناء السخنة ويتابع اللمسات النهائية لمحطة حاويات "هاتشيسون"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال