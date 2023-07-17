هدفنا تمكين المرأة.. مدير مؤسسة كير يتحدث عن مشاركتهم في التحالف الوطني للعمل الأهلي

تعمل مؤسسة كير للتنمية على تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر. تشترك المؤسسة في التحالف الوطني للعمل الأهلي، وهي شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العمل الإنساني وتقديم المساعدات اللازمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البلد. في هذا التقرير، نتناول بالتفصيل المشاركة المثمرة لمؤسسة كير في التحالف الوطني للعمل الأهلي والخطط المستقبلية للمؤسسة.

الانضمام إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي

منذ عام ونصف، انضمت مؤسسة كير للتنمية إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي. كانت هذه الخطوة حاسمة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا وتفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر. تواجه البلاد طلبات ملحة للمساعدة الإنسانية، وقد رأت مؤسسة كير في الانضمام إلى التحالف فرصة لتوسيع دائرة تعاونها والاستفادة من خبرات وموارد المؤسسات الأخرى في التحالف.

التدريب والتطوير

على الرغم من أن المساعدات الإنسانية ليست مجال اختصاص مؤسسة كير، إلا أنها رأت في الانضمام إلى التحالف فرصة لتعلم جوانب جديدة في تقديم المساعدات المالية والغذائية. بحسب الدكتور حازم فهمي رئيس المؤسسة.

يضيف "فهمي" لـ"الدستور": في الفترة المقبلة، تعمل المؤسسة على تطوير برامج تدريبية للشباب وتوفير فرص عمل لهم في المؤسسات الأعضاء بالتحالف. يتم تدريب الشباب وتشبيكهم مع المؤسسات التي تبحث عن موظفين، حتى وإن لم يتم تعيينهم بشكل دائم. فالتدريب يعتبر فرصة قيمة لبناء قدراتهم وزيادة فرص توظيفهم في المستقبل.

دمج السيدات في سلاسل الإنتاج

تعمل مؤسسة كير أيضًا على دمج السيدات في سلاسل الإنتاج الخاصة بالبطاطس والتعاون مع شركات معروفة في هذا المجال. يتلقى السيدات التدريبات والمساعدات اللازمة لتطوير مهاراتهن وزيادة فرصهن الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم تدريبات على تجفيف الطماطم، حيث يتم استخدامها في صناعة الصلصات المجففة وتصديرها. بحسب تصريحات رئيس مؤسسة "كير".

التعاون المشترك لتنمية المجتمعات المحلية

في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة كير ووزارة التضامن الاجتماعي وهيئة كير الدولية بمصر، تم توقيع مذكرة تفاهم لاستهداف تنمية المجتمعات المحلية. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال تنفيذ برامج التنمية المستدامة وتحسين ظروف الحياة للأفراد المحتاجين. يعكس هذا التعاون الجهود المشتركة للأطراف الثلاثة في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات المحلية في مصر.

تعد مشاركة مؤسسة كير في التحالف الوطني للعمل الأهلي فرصة قيمة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة في مصر. من خلال الاستفادة من خبرات وموارد التحالف، تستمر المؤسسة في تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية. يعكس هذا التعاون التزام مؤسسة كير بدعم المجتمعات المحلية وتحسين جودة حياة الأفراد المحتاجين.