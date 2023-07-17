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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع مسن في حريق منزله بمدينة بلقاس

جثة
جثة

لقي مسن في العقد السابع من عمره، مصرعه متأثرا بإصابته بحروق متفرقة، وذلك جراء حريق هائل شب داخل منزله بمدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، وتم نقله للمشرحة.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة الديبة، ومصرع مالكه.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز وسيارات الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وأوضحت التحريات أن المنزل مكون من 3 طوابق، ملك نبيل كمال المرسي الحكيم، ويبلغ 70 عاما، ويقيم بالمنزل بمفرده بعد وفاة زوجته، ولديه 3 بنات يترددن عليه كل فترة، وشب حريق هائل بالمنزل بسبب ماس كهربائي وأسفر عن وفاته.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مسن حروق حريق منزله بلقاس

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