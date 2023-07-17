ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أسفر عن 8 وفيات حتى الآن.. أول صورة لعقار حدائق القبة المنهار

جريدة الدستور

حصل "الدستور" على صور عقار حدائق القبة المنهار، والذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص، فيما يستمر رجال الإنقاذ في البحث عن مفقودين.

وأمرت جهات تحقيق حدائق القبة بنقل جثث ضحايا انهيار عقار مكون من 5 طوابق في حدائق القبة، والذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص، إلى مشرحة مستشفى الدمرداش، لتشريحها وإعداد تقارير تصاريح الدفن.

وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ، ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع حى حدائق القبة بمعدات لرفع الأنقاض، وكشف الفحص المبدئى عن وفاة 8 أشخاص وإصابة آخر، ويتم البحث عن ناجين، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

347631231_6345043792277869_607013526052084526_n
347631231_6345043792277869_607013526052084526_n
348599017_6345043522277896_8894363716313750992_n
348599017_6345043522277896_8894363716313750992_n
349571661_6345043965611185_1824685336529597801_n
349571661_6345043965611185_1824685336529597801_n
361590356_6345043208944594_1432909918037627197_n
361590356_6345043208944594_1432909918037627197_n
361603823_6345043308944584_5801489273898037839_n
361603823_6345043308944584_5801489273898037839_n
عقار حدائق القبة

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها

ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 7 متوفين

ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: رؤية مستدامة لتنمية المجتمع

استبعاد أوزباكستانيين لأسباب تتعلق بالصالح العام

وصول مساعد وزير العدل لمجمع محاكم الإسكندرية لافتتاح فرع توثيق الشهر العقارى

وزير النقل يتفقد استكمال تطوير ميناء السخنة ويتابع اللمسات النهائية لمحطة حاويات "هاتشيسون"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال