أسفر عن 8 وفيات حتى الآن.. أول صورة لعقار حدائق القبة المنهار

حصل "الدستور" على صور عقار حدائق القبة المنهار، والذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص، فيما يستمر رجال الإنقاذ في البحث عن مفقودين.

وأمرت جهات تحقيق حدائق القبة بنقل جثث ضحايا انهيار عقار مكون من 5 طوابق في حدائق القبة، والذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص، إلى مشرحة مستشفى الدمرداش، لتشريحها وإعداد تقارير تصاريح الدفن.

وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ، ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع حى حدائق القبة بمعدات لرفع الأنقاض، وكشف الفحص المبدئى عن وفاة 8 أشخاص وإصابة آخر، ويتم البحث عن ناجين، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

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