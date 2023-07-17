نصائح للتعامل مع الأجواء الحارة وقت الظهيرة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وذلك بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وحدة أشعة الشمس، إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة بالأجواء.

ولذلك، نقدم لكم من خلال هذه السطور نصائح للتعامل مع الأجواء الحارة لتفادي الأضرار عند النزول وقت الظهيرة بحسب موقع "antaranews":

- شرب الكثير من الماء يقلل من الشعور بالحرارة، حيث يجب تناول المياه دون الانتظار للشعور بالعطش.

- تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين ومشروبات الطاقة والكحول والمشروبات المحلاة التي يمكن أن تزيد من القدرة على التحمل بشكل مفرط.

- يجب أيضًا تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة واستخدام قبعة أو مظلة عند الخروج من المنزل، وإغلاق الستائر بحكمة لعدم تسريب الحرارة داخل المنازل.

ضرورة ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، وتجنب ارتداء الملابس الداكنة لأنها قد تمتص الحرارة وتؤدي إلى الشعور بالحرارة الشديدة والإجهاد الحراري.

يجب عدم الخروج إلا عند الضرورة ومحاولة البقاء في المنازل في الفترة من الساعة 11 صباحًا وحتى 3 مساءً، فمؤشر الأشعة فوق البنفسجية يزداد في هذه الساعات خلال اليوم.

ينبغي استخدام واقٍ من الشمس لا يقل عن 30 SPF على الجلد غير المغطى بالملابس قبل مغادرة المنزل، وتجديده كل ساعتين.

ويجب على الأشخاص التعرف على أعراض الجفاف مثل: التعرق المفرط، الجلد الحار والجاف، الخفقان أو ضربات القلب السريعة، شحوب الجلد، تشنجات في الساقين والبطن، الغثيان والقيء والدوخة، انخفاض الإخراج، واللون الأصفر الغامق للبول، وعند ظهور هذه الأعراض يجب تبريد الجسم بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة مبللة على الرأس والرقبة وطيات الجسم الأخرى، وزيارة الطبيب عند تدهور الحالة والإصابة بالإجهاد الحراري الشديد.