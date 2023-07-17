ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

نصائح للتعامل مع الأجواء الحارة وقت الظهيرة

الطقس
الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وذلك بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وحدة أشعة الشمس، إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة بالأجواء.

ولذلك، نقدم لكم من خلال هذه السطور نصائح للتعامل مع الأجواء الحارة لتفادي الأضرار عند النزول وقت الظهيرة بحسب موقع "antaranews":

- شرب الكثير من الماء يقلل من الشعور بالحرارة، حيث يجب تناول المياه دون الانتظار للشعور بالعطش.
- تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين ومشروبات الطاقة والكحول والمشروبات المحلاة التي يمكن أن تزيد من القدرة على التحمل بشكل مفرط.
- يجب أيضًا تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة واستخدام قبعة أو مظلة عند الخروج من المنزل، وإغلاق الستائر بحكمة لعدم تسريب الحرارة داخل المنازل.

ضرورة ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، وتجنب ارتداء الملابس الداكنة لأنها قد تمتص الحرارة وتؤدي إلى الشعور بالحرارة الشديدة والإجهاد الحراري.

يجب عدم الخروج إلا عند الضرورة ومحاولة البقاء في المنازل في الفترة من الساعة 11 صباحًا وحتى 3 مساءً، فمؤشر الأشعة فوق البنفسجية يزداد في هذه الساعات خلال اليوم.

ينبغي استخدام واقٍ من الشمس لا يقل عن 30 SPF على الجلد غير المغطى بالملابس قبل مغادرة المنزل، وتجديده كل ساعتين.

ويجب على الأشخاص التعرف على أعراض الجفاف مثل: التعرق المفرط، الجلد الحار والجاف، الخفقان أو ضربات القلب السريعة، شحوب الجلد، تشنجات في الساقين والبطن، الغثيان والقيء والدوخة، انخفاض الإخراج، واللون الأصفر الغامق للبول، وعند ظهور هذه الأعراض يجب تبريد الجسم بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة مبللة على الرأس والرقبة وطيات الجسم الأخرى، وزيارة الطبيب عند تدهور الحالة والإصابة بالإجهاد الحراري الشديد.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة مهورية مصر العربية شرب الكثير من الما الكافيين أشعة الشمس تجنب ارتداء الملابس الداكنة استخدم واق من الشمس

الأكثر قراءة

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

تحرك برلمانى عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها

موعد إعلان حركة تنقلات الشرطة 2023.. تصعيد العناصر الشابة في مختلف القطاعات

موعد نزول مرتبات شهر يوليو وأغسطس 2023 لموظفي القطاع الحكومي

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

كشف تفاصيل جديدة حول "عقار حدائق القبة" المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»